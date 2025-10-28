Läckta uppgifter tyder på att Apple arbetar på fyra proffsappar för iPad

Bland dessa finns videoredigeringsverktyg och en populär fotoapp

Priser, lanseringsdatum och funktioner är ännu inte kända

Apple har nyligen lanserat M5 iPad Pro med ett kraftfullt nytt chip och betydligt snabbare lagring. Nu verkar det som att företaget förbereder en uppsättning proffsnivå-appar för att låta mjukvaran utnyttja den avancerade hårdvaran fullt ut.

Detta kommer från Aaron Perris, som påstår sig ha upptäckt fyra nya App Store-ID:n som pekar mot ännu ej släppta appar (via MacRumors). Just nu finns alla fyra appar på Mac, men ingen av dem har ännu dykt upp på iPad. Om de gör det, skulle de kunna ge surfplattan samma professionella verktyg som Mac-användare redan har.

Den mest uppmärksammade av de fyra apparna är troligen Pixelmator Pro, en avancerad fotoeditor. Appen köptes av Apple förra året, och även om en enklare version av Pixelmator redan finns för iPad, är Pixelmator Pro än så länge exklusiv för Mac. Den säljs som ett engångsköp för 599 kronor – utan prenumeration.

De andra ryktade apparna är komplement till Apples Final Cut Pro och Logic Pro, som används för videoredigering respektive musikproduktion. Dessa inkluderar Compressor, som komprimerar ljud och video för Final Cut Pro; Motion, ett verktyg för att skapa 2D- och 3D-titlar, övergångar och effekter i Final Cut Pro och slutligen MainStage, en app för musikframträdanden kopplad till Logic Pro.

Efterlängtade tillskott

(Image credit: Apple)

Långt innan Apple köpte Pixelmator Pro betraktades appen som en av de bästa på Mac-marknaden tack vare sina avancerade verktyg och sitt intuitiva gränssnitt. Men att den bara funnits på Mac – medan iPad-användare fått nöja sig med en nedbantad version – har alltid känts märkligt med tanke på hur kraftfull iPad-hårdvaran faktiskt är.

Om Aaron Perris har rätt ser det nu ut att ändras, och vi ser fram emot att äntligen få se appen på iPad. Det innebär att surfplatteanvändare – som länge haft tillgång till mus, tangentbordsfodral, stylus och andra användbara tillbehör – inte längre behöver stå utanför.

Final Cut Pro och Logic Pro har funnits på iPad sedan maj 2023, men kräver en löpande prenumeration. Det är ännu oklart om de fyra nya apparna kommer att följa samma modell eller säljas som engångsköp – något som sannolikt blir avgörande för många.

Det finns heller ingen information om lanseringsdatum eller om apparna kommer skilja sig något i funktioner jämfört med sina Mac-versioner. Men även om vi inte har så mycket information ännu, är det glädjande att de överhuvudtaget verkar vara på väg till iPad. Nu återstår bara att hålla utkik efter fler detaljer för att se exakt vad vi får när de väl släpps.