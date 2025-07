Ryktene antyder at fremtidige iPad Pro-modeller kan få betydelig smalere rammer enn iPad Pro (2024) som er vist her.

Ryktet sier at den kommende iPad Pro får de tynneste rammene hittil

Endringen kan komme gjennom bruk av LGs chip-on-film OLED-panel

Tidsrammen for redesignet er fortsatt uklar

Apples iPad Pro kan være på vei til et enda slankere design. Et nytt rykte antyder at neste generasjons OLED iPad Pro vil få de tynneste rammene av alle Apple-nettbrett hittil – noe som bringer den nærmere en ekte helskjermopplevelse enn noensinne.

Ifølge et innlegg på den kinesiske sosiale medieplattformen Weibo vil fremtidige iPad Pro-modeller få rammer som er omtrent like brede som på Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Informasjonen ble delt av Instant Digital, en etablert tipser med mer enn 1,4 millioner følgere.

Innlegget antyder også at Apple har funnet ut hvordan man kan redusere bredden på rammene rundt iPad-skjermen uten å introdusere et kamerahakk, som det som finnes på Galaxy Tab S10 Ultra. Det nettbrettet har allerede et skjerm-til-kropp-forhold på over 90 %. Uten en slik utstansig ville den nydesignede iPad Pro-serien hatt noen av de mest heldekkende skjermene som er tilgjengelige.

Selv om det seneste ryktet om iPad-skjermen er spennende, reiser det også mange spørsmål – og etterlater mange ubesvarte.

En fremtid uten rammer?

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra har veldig tynne rammer. (Image credit: Philip Berne / Future)

Vi har hørt rykter om ultrasmale rammer til iPad Pro før, noen av dem fra samme kilde. Selv om Instant Digital har vært treffsikker i lekkasjer om Apple-spesifikasjoner tidligere, har kontoen også hatt sin andel av feil. Så ta informasjonen med en klype salt.

Å utvikle et nettbrett med ultrasmale rammer virker imidlertid definitivt å være innenfor Apples kapasitet, og hvis det er én enhet Apple elsker å vise frem designferdighetene sine med, er det iPad Pro. Fra mini-LED-paneler til Apple Pencil-støtte, har Pro-serien lenge vært et sted for premiumfunksjoner.

Flyttingen vil kreve en omkonfigurering av den interne maskinvaren, spesielt i forhold til skjermen. Nylige rapporter tyder på at deler av svaret kan komme fra chip-on-film-teknologi, som LG angivelig vil bruke til å produsere integrerte OLED-paneler for fremtidige iPad Pro-modeller.

Med smale rammer og ingen utstansing, må Apple fortsatt finne et sted å skjule frontkameraet og TrueDepth-sensorsystemet som kreves for Face ID. Da de fjernet hakket fra iPhone 14 Pro, introduserte Apple Dynamic Island. Et alternativ kan være å bringe denne funksjonen til iPad Pro-serien.

En annen løsning kan være sensorer under skjermen. Vi har sett disse på andre enheter. Samsung Galaxy Z Fold-serien, inkludert den nyeste Z Fold 6, har lenge hatt kameraer under skjermen. Vi har også skrevet om et nylig Apple-patent for et Face ID-system under skjermen. Dette tyder på at Apple jobber med en måte å eliminere utstansingen fra iPhone-serien sin – og teknologien kan definitivt utvides til nettbrettene deres.

Det kanskje mest presserende spørsmålet er når alt dette faktisk vil skje. Weibo-innlegget gjør det klart at tidspunktet for redesignet «ikke nødvendigvis er neste generasjon».

Den nåværende iPad Pro (2024) ble lansert i mai 2024. Neste generasjons iPad Pro ventes å komme mot slutten av 2025 med en M5-prosessor. Så selv om vi gjerne skulle sett en iPad med en heldekkende skjerm i år, virker det mer realistisk å sette håpet vårt på smalere rammer i generasjonen etter det – sannsynligvis i første halvdel av 2027.