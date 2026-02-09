Gamingnettbrett med Android er tilbake – nye Black Shark- og Lenovo Legion-modeller er på vei

Xiaomi har listet Black Shark Gaming Tablet på sin globale nettside, noe som tyder på en bred lansering.

Lenovo har hintet om et nytt spillnettbrett kalt Legion Y700.

Pris og tilgjengelighet for begge modellene er ennå ikke bekreftet.

Det er ikke ofte vi får skrive om nye spillnettbrett – segmentet føles nesten enda mer nisjepreget enn gamingtelefoner – men det kan være i ferd med å endre seg, ettersom to nye modeller nå ser ut til å nærme seg lansering.

Først ut er Black Shark Gaming Tablet fra Xiaomi. Enheten ble allerede hintet om sent i fjor, men den gang var det uklart om den ville bli lansert utenfor Kina. Nå ser det imidlertid ut til at det blir tilfelle, ettersom Xiaomi har listet nettbrettet på sin globale Black Shark-side.

Det er ikke tilgjengelig for bestilling ennå, og verken pris eller lanseringsdato er annonsert, men det faktum at det er listet globalt antyder at lanseringen kan være nær og at tilgjengeligheten kan være bred.

Spesifikasjonene er imidlertid allerede kjent. Black Shark Gaming Tablet skal visstnok ha et Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3-brikkesett, 12 GB RAM, 256 GB lagringsplass, en 8,8-tommers skjerm med en oppløsning på 1600 × 2560 og en oppdateringsfrekvens på 144 Hz, et batteri på 7300 mAh, et 13 MP hovedkamera og et 5 MP selfiekamera. Den vil også være tilgjengelig i svart eller sølv.

For å holde temperaturene nede er det en «stor VC-kjøleplate, flere lag med grafen og en metallisk kjølestruktur». Det finnes også en spillmodus som demper samtaler og varsler samtidig som ytelsen maksimeres.

Image 1 of 2 Xiaomi Black Shark Gaming Tablet (Image credit: Xiaomi) Lenovo Legion Y700 (Image credit: Lenovo)

Lenovos seneste Legion-modell

Neste ut er Lenovo Legion Y700, som Lenovo har hintet om på Weibo, via Android Authority. Selskapet har ikke avslørt mye annet enn å skryte av AI-funksjoner, men tipseren Digital Chat Station hevder at den vil ha en 8,8-tommers LCD-skjerm med en oppdateringsfrekvens på 165 Hz, en Snapdragon 8 Elite Gen 5-brikke, et batteri på over 9000 mAh og et 50 MP-kamera.

Legion Y700 skal angivelig lanseres i mars, men det er fortsatt uklart om den vil bli utgitt utenfor Kina. Uansett er det fint å se nye gamingnettbrett under utvikling – og minst ett av dem vil være tilgjengelig globalt.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Riktignok er dette et smalt segment, spesielt med alternativer som Steam Deck og Nintendo Switch 2 som mer spesialiserte spillenheter, men det er definitivt brukere som foretrekker et rent Android-nettbrett for spilling.