Android-surfplattor för gaming är tillbaka – nya Black Shark- och Lenovo Legion-modeller är på väg

Xiaomi har listat Black Shark Gaming Tablet på sin globala hemsida, vilket tyder på en bred lansering

Lenovo har teasat en ny gamingplatta med namnet Legion Y700

Pris och tillgänglighet för båda modellerna är ännu inte bekräftade

Det är inte ofta vi får skriva om nya gaming-surfplattor – segmentet känns nästan ännu mer nischat än gamingtelefoner – men det kan vara på väg att förändras, eftersom två nya modeller nu verkar närma sig lansering.

Först ut är Black Shark Gaming Tablet från Xiaomi. Enheten teasades redan sent förra året, men då var det oklart om den skulle lanseras utanför Kina. Nu ser det dock ut som att så blir fallet, eftersom Xiaomi har lagt upp surfplattan på sin globala Black Shark-sida.

Den går visserligen inte att beställa ännu, och varken pris eller lanseringsdatum har offentliggjorts, men bara det faktum att den listas globalt antyder att lanseringen kan vara nära och att tillgängligheten kan bli bred.

Specifikationerna är däremot redan kända. Black Shark Gaming Tablet uppges få ett Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3-chipset, 12 GB RAM, 256 GB lagring, en 8,8-tumsskärm med upplösningen 1 600 × 2 560 och 144 Hz uppdateringsfrekvens, ett batteri på 7 300 mAh, en huvudkamera på 13 MP och en selfiekamera på 5 MP. Den ska dessutom finnas i svart eller silver.

För att hålla temperaturen nere finns en ”stor VC-kylplatta, flera lager grafen och en kylstruktur i metall”. Det finns även ett spelläge som tystar samtal och notiser samtidigt som prestandan maximeras.

Image 1 of 2 Xiaomi Black Shark Gaming Tablet (Image credit: Xiaomi) Lenovo Legion Y700 (Image credit: Lenovo)

Lenovos senaste Legion-modell

Nästa nyhet är Lenovo Legion Y700, som Lenovo har teasat på Weibo, via Android Authority. Företaget har inte avslöjat särskilt mycket, mer än att lyfta AI-funktioner, men läckan Digital Chat Station hävdar att den får en 8,8-tums LCD-skärm med 165 Hz uppdateringsfrekvens, ett Snapdragon 8 Elite Gen 5-chipset, ett batteri på över 9 000 mAh och en kamera på 50 MP.

Enligt uppgifterna lanseras Legion Y700 i mars, men det är fortfarande oklart om den släpps utanför Kina. Oavsett är det kul att se nya gaming-surfplattor på gång – och åtminstone en av dem lär bli tillgänglig globalt.

Visst är detta ett smalt segment, särskilt med alternativ som Steam Deck och Nintendo Switch 2 som mer specialiserade spelenheter, men det finns definitivt användare som föredrar en renodlad Android-surfplatta för gaming.