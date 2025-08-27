Google bygger en liten atomreaktor i Tennessee for å drive datasentre

Google ønsker å dekke behovet for skylagring med kjernekraft

Tennessee fremstår som et knutepunkt for dristig kjernefysisk eksperiment

Datasentre driver etterspørselen etter ren energi og kjernefysisk utforskning

Google har inngått et samarbeid med Kairos Power og Tennessee Valley Authority (TVA) for å støtte utviklingen av en liten modulær kjernereaktor i Oak Ridge, Tennessee, for å drive infrastrukturutvidelsen.

Selskapet kunngjorde at Hermes 2-anlegget forventes å starte driften i 2030 og generere opptil 50 megawatt strøm til TVA-nettet.

Dette vil bidra til å drive Googles datasentre i Tennessee og Alabama, som er sentrale for selskapets voksende behov for tjenester som skyhosting, skylagring og KI-verktøy.

Partnerskapsmodell for avansert kjernekraft

Avtalen har form av en kraftkjøpsavtale, der TVA skal kjøpe strøm fra Kairos Power og levere den rene energien til Google.

Partnerne beskriver dette som det første kjøpet av strøm fra en generasjon IV-reaktor av et amerikansk forsyningsselskap.

Selv om prosjektet bare gir en brøkdel av de 500 megawatt Google har skissert som et langsiktig mål, blir det utformet som et konseptbevis for hvordan forsyningsselskaper, teknologiselskaper og utviklere kan dele kostnader og risikoer i fremtidige utplasseringer.

I motsetning til sol- og vindkraft, som er avhengige av værforhold, kan kjernekraft gi kontinuerlig energi.

«Kjernekraft er grunnfjellet for fremtidens energisikkerhet. Google griper inn og bidrar til å bære byrden av kostnader og risiko for banebrytende atomprosjekter ... det er ikke bare bra for Google. Det er bra for TVAs 10 millioner kunder. Det er bra for USA», sa Don Moul, administrerende direktør i TVA.

Kjernekraftkonstruksjon har imidlertid historisk sett møtt forsinkelser og kostnadsoverskridelser, noe som reiser spørsmål om hvorvidt denne nye generasjonen reaktorer virkelig vil levere rimelig og pålitelig kraft i stor skala.

Prosjektet presenteres også som en måte å øke den økonomiske aktiviteten i Oak Ridge, en by som lenge har vært knyttet til kjernekraftforskning og -utvikling.

Opplæringsprogrammer med University of Tennessee og andre lokale institusjoner planlegges for å forberede arbeidere på tekniske roller ved Hermes 2-anlegget.

Selv om initiativet lover godt betalte jobber og fornyede investeringer, kan kritikere spørre om det å stole på eksperimentelt kjernekraftdesign er den mest effektive strategien sammenlignet med å utvide den bevist fornybare genereringen.

Likevel har denne utviklingen vakt interesse og kommentarer fra bransjeeksperter, myndigheter og politikere.

«For å drive fremtiden må vi øke tilgjengeligheten av smarte, solide energikilder ... Dette samarbeidet med TVA, Kairos Power og Oak Ridge-samfunnet vil akselerere utplasseringen av innovativ kjernekraftteknologi.» sa Amanda Peterson Corio, Googles globale leder for datasenterenergi.

«Dette samarbeidet er en viktig muliggjører for å gjøre avansert kjernekraft kommersielt konkurransedyktig.» sa Mike Laufer, administrerende direktør og medgründer av Kairos Power.

«Tennessees arv innen kjernekraftinnovasjon posisjonerer frivilligstaten til å lede USAs energidominans og drive fortsatt økonomisk vekst med trygg, ren og pålitelig kjernekraft», sa guvernør Bill Lee.