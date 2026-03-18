Claude kan nå gjøre håndskriften din om til en personlig font

AI-verktøy kan konvertere skannet håndskrift til installerbare TrueType-skriftfiler

Tydelig håndskrift forbedrer nøyaktigheten til AI-genererte digitale fonter

Rotete håndskrift kan forvirre tegngjenkjenning under automatisert fontoppretting

AI-systemer beveger seg gradvis inn i kreative oppgaver som tidligere krevde spesialisert programvare – med ett nytt eksempel som viser muligheten til å transformere håndskrevne tegn til en digital skrifttype.

Når en bruker skriver ned alfabetet, tallene og tegnsettingen på papir, skanner siden og laster det opp til en AI-assistent, konverterer systemet formene til en TrueType-skriftfil.

Den produserte skrifttypen avhenger av brukerens håndskrift, noe som betyr at personer med naturlig lesbar skrift sannsynligvis vil oppnå bedre resultater enn de med uklare eller inkonsekvente bokstavformer.

Artikkelen fortsetter nedenfor

Fra håndskrevne tegn til digital skrifttype

Prosessen fikk oppmerksomhet etter at programvareingeniør og AI-spesialist Ashe Magalhaes viste hvordan de nyeste modellene fra Anthropic kunne generere en fungerende skrifttype direkte fra et håndskrevet eksempel.

Tilnærmingen er avhengig av egenskapene til selskapets Claude AI-assistent, som kan kalle eksterne Python-verktøy for å fullføre mer komplekse oppgaver.

Den grunnleggende metoden krever at man skriver tegn fra a til å, A til Å, tall og tegnsetting på et ark.

Bildet skannes og lastes deretter opp. AI-en analyserer konturene til hver bokstav, tegner omrisset og konverterer dem til vektorformer som danner grunnlaget for en skrifttypefil.

Ønsker du flere Pro-nyheter? Abonner på vårt nyhetsbrev Abonner på TechRadar Pro-nyhetsbrevet for å få spennende nyheter, kommentarer, reportasjer og innsikten bedriften din trenger for å lykkes! Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Under testingen ga AI-verktøyet først en mal designet for å organisere tegn pent på siden.

Instruksjonene la vekt på tydelig håndskrift, konsistent avstand og et riktig skannet bilde uten skygger eller ujevn belysning.

Rene konturer gjør det enklere for systemet å oppdage og skille individuelle tegn før de settes sammen til en digital skrifttype.

Når siden var lastet opp, forsøkte systemet å behandle bildet gjennom Python-skrifttypebiblioteker.

De første resultatene var ufullkomne fordi den første utdatafilen forvrengte former som lignet blekkflekker i stedet for gjenkjennelige bokstaver.

Etter å ha gjennomgått problemet konkluderte systemet med at det ikke hadde klart å oppdage de ytre konturene til flere tegn og startet konverteringsprosessen på nytt.

Ytterligere forsøk forbedret resultatet, og den andre filen produserte ganske lesbare bokstaver.

Tegn som inneholdt interne mellomrom, som O, A eller R, fremsto imidlertid i utgangspunktet som heldekkende former uten åpninger. Ytterligere prosessering korrigerte disse formene og produserte en mer brukbar skrifttype.

Det oppsto noen problemer i senere tester, og i ett tilfelle slo bokstavene «x» og «y» seg sammen til en enkelt tegntype, noe som krevde ytterligere justering før den endelige versjonen fungerte riktig.

Tidligere metoder krevde dedikert programvare som Calligraphr, HandFonted eller FontForge for å utføre den samme oppgaven med større kontroll. Denne nye arbeidsflyten reduserer prosessen til en kort utveksling med et AI-system.

Om denne tilnærmingen konsekvent vil produsere pålitelige skrifter er fortsatt usikkert, selv om den viser hvordan generative modeller gradvis går inn i små, kreative arbeidsrutiner.