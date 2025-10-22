Amazon planlegger 12 modulære atomkraftverk – AI og skybaserte tjenester står først i køen

Amazon samarbeider med X-energy og Energy Northwest for å distribuere tolv modulære reaktorer

Cascade Advanced Energy Facility vil forankre et kjernekraftprosjekt på én gigawatt

Hver Xe-100-reaktor vil generere 80 megawatt skalerbar ren kraft

Amazon har avslørt planer for bygging av 12 små modulære kjernereaktorer (SMR-er) gjennom et samarbeid med X-energy og Energy Northwest, med mål om en samlet produksjon på omtrent 1 GW innen det neste tiåret.

Cascade Advanced Energy Facility, som skal bygges i nærheten av Richland i Washington, vil danne ryggraden i denne nye satsingen.

Amazon sier at prosjektet er en del av en langsiktig strategi for å bringe over 5 GW ny kjernekraft til det amerikanske strømnettet innen 2039.

Drivkraften bak fremveksten av AI og skytjenester

Hvis Amazons plan lykkes, vil det markere et av de største bedriftsstøttede satsingene innen ren energi hittil. De nye reaktorene forventes å levere karbonfri strøm til å drive det voksende digitale økosystemet, inkludert AI-verktøy, store datasentre og skylagringssystemer.

Ettersom AI driver økende etterspørsel etter datakraft, mangler fornybar energi som sol og vind ofte den stabiliteten som kreves for kontinuerlig drift. Kjernekraft tilbyr imidlertid pålitelighet døgnet rundt.

SMR-prosjektet blir derfor sett på som en måte å sikre kontinuerlig strømforsyning til infrastrukturen som støtter Amazon Web Services (AWS) og andre digitale operasjoner.

«Dette prosjektet handler ikke bare om ny teknologi, det handler om å skape en pålitelig kilde til karbonfri energi som vil støtte vår voksende digitale verden», sa Kara Hurst, Amazons bærekraftssjef.

Cascade-prosjektet vil bruke X-energys Xe-100-reaktordesign, et neste generasjons modulært system bygget for skalerbarhet og sikkerhet.

Hver enhet vil generere omtrent 80 MW strøm, med modulær konstruksjon som tillater raskere utplassering enn tradisjonelle kjernekraftverk.

Lokal forberedelse av arbeidsstyrken er allerede i gang gjennom det energidepartementets finansierte Energy Learning Center ved Columbia Basin College, som vil være vertskap for en høykvalitetssimulator som replikerer Xe-100-kontrollrommet i et forsøk på å lære opp operatører, ingeniører og teknikere til godt betalte roller når Cascade-reaktorene tas i bruk.

Amazon sier at prosjektet vil skape over 1000 byggejobber og mer enn 100 faste tekniske stillinger.

Prosjektet vil også støtte delstaten Washingtons mål om å diversifisere sin portefølje av ren energi.

Kritikere bemerker imidlertid at kjernekraftprosjekter står overfor lange godkjenningsfrister og høye startkostnader.

Byggingen av de første reaktorene er planlagt å starte nær slutten av dette tiåret, med forventet drift tidlig på 2030-tallet.

Amazon har også inngått samarbeid med Talen Energy for å utvikle et kjernekraftdrevet datasenter i Pennsylvania.

SMR-er er mindre og potensielt tryggere, men om de vil innfri løftet om ren, skalerbar og kostnadseffektiv kraft gjenstår å se.