Samsung ser ut til å satse på brettbare enheter i 2026 – her er tre mulige årsaker

Samsung har hatt et ganske stort år når det gjelder smarttelefoner. Den koreanske teknologigiganten fortsetter å dominere Android-markedet i vestlige land ved å lansere nye telefoner for alle typer kjøpere, fra de budsjettorienterte A-serien og helt opp til superpremiummodellen Galaxy S25 Ultra.

Samsungs platetelefonutgivelser i 2025 var faktisk gjennomgående veldig gode – både Galaxy S25 og Galaxy S25 Plus fikk fire stjerner i anmeldelsene våre, mens Galaxy S25 Ultra fikk en ekstra halv stjerne for sin ekstremt kraftige maskinvare.

Men for å være ærlig, føltes det som et mindre meningsfullt år totalt sett for Samsungs mainline-telefoner. Bortsett fra noen designjusteringer og et kraftigere brikkesett, var det ikke så mye nytt å snakke om sammenlignet med Galaxy S24-serien før den – selv den toppmoderne Galaxy S25 Edge falt bort fra overskriftene ganske raskt, i skyggen av den slankere og stiligere iPhone Air.

Når vi tenker på Samsung i 2025, er det ingen av telefonene ovenfor som dukker opp i tankene – i stedet tenker man på Galaxy Z Fold 7.

Samsung Galaxy Z Fold 7 er kanskje den største telefonoppgraderingen Samsung ga ut i 2025 – noe som lover godt for 2026-modellen. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Samsung gikk for fullt med sine sammenleggbare telefoner i 2025. De tok inspirasjon fra diverse fremtidsrettede kinesiske telefonprodusenter og økte Galaxy Z Fold 7 fra en 7,6-tommers til en 8-tommers brettbar skjerm, ga den en mer brukervennlig 21:9-skjerm, økte hovedkamerasensoren til 200 MP og reduserte telefonens tykkelse uten å bli utbrettet med mer enn en millimeter.

Den alltid populære Z Flip-serien fikk også litt kjærlighet, med ikke én, men to nye modeller – flaggskipet Galaxy Z Flip 7, med en ny kant-til-kant-skjerm, og Galaxy Z Flip 7 FE, den første FE-merkede brettbare Samsung-telefonen og dermed den første som er dedikert til å oppnå en lavere pris. Samsungs brettbare mobiltelefoner har en tendens til å se ganske betydelige oppgraderinger år etter år, men denne generasjonen har tatt et stort sprang fremover som ingen andre før.

Og denne fremdriften vil fortsette med den kommende amerikanske lanseringen av Samsung Galaxy Z Trifold, den første av «multifold»-enhetene Samsung hintet om helt tilbake i begynnelsen av 2025. Vi har fulgt Galaxy Z Trifold nøye de siste ukene, og det virker som om den kan bli en skikkelig revolusjon for mobil produktivitet, underholdning og design.

Samtidig antyder de seneste ryktene om Samsung Galaxy S26 nok et år med lette, iterative oppgraderinger av ytelsen, og stagnasjon på andre områder. For eksempel kan basismodellen Samsung Galaxy S26 og Samsung Galaxy S26 Plus lanseres med samme kamerasystem som i fjor, noe som ville markere fire år siden det ikoniske trippellinseoppsettet fikk en oppgradering. Huff.

Kort sagt ser det ut til at Samsung vil fortsette å sette sjetongene sine på brettbare telefoner i 2026. Men hvorfor skulle et av verdens største teknologiselskaper legge så mye vekt på sitt mest nisjepregede produkt?

Apple-effekten

Samsung Galaxy Z Trifold viser en fortsatt tro på den brettbare formfaktoren. (Image credit: Samsung)

Den første mulige grunnen er en velprøvd Samsung-strategi – å få bukt med Apple. Som jeg nylig diskuterte i en kronikk, er Apple nå definitivt veldig sent ute med brettbare telefoner, og ved å lansere Galaxy Z Trifold sammen med et annet par utmerkede Z Fold- og Z Flip-telefoner i 2026, kan Samsung være ute etter å aktivt legge press på sin mangeårige rival.

Siden sammenleggbare telefoner utgjør en så liten andel av smarttelefonsalget, handler dette mer om image enn noe annet. Hvis Apple lanserer den lenge ryktede sammenleggbare iPhonen i 2026, vil et bakteppe av stadig mer robuste sammenleggbare Samsung-telefoner og gryende trippelbrettteknologi antagelig gjøre det mye vanskeligere for det amerikanske selskapet å gjøre et inntrykk.

Det er imidlertid ingen garanti for at denne strategien fungerer. Som nevnt klarte ikke Samsung Galaxy S25 Edge å oppnå noen fornuftig sammenligning med iPhone Air, og Apple-fans kommer aldri til å vurdere en brettbar telefon uten en Apple-logo på.

Færre distraksjoner

Standardmodellen Samsung Galaxy S25 har samme kamerasystem som Galaxy S22, som ble lansert tre år tidligere. (Image credit: Philip Berne / Future)

Vår neste teori er at det å holde ting stabilt med den vanlige Galaxy S26-serien og å presse frem brettbare telefoner kan være en respons på de generelle markedsforholdene.

Telefonprodusenter og kundene deres merker fortsatt effekten av Trumps tollsatser, og i den senere tid har den voldsomme veksten innen kunstig intelligens økt prisen på RAM. Legg til stigende levekostnader, og du får ikke akkurat det ideelle miljøet for dyre telefonoppgraderinger.

Det kan forklare mangelen på store oppgraderinger i den vanlige Galaxy S26-serien, ettersom Samsung kanskje prøver å holde prisene stabile når man opplever stigende komponentkostnader. Og selv om det virker kontraintuitivt, kan det også forklare en stor satsing på brettbare telefoner.

Samsung Galaxy Z Trifold er en spennende og konseptuelt strålende enhet – men det er også et førstegenerasjonsprosjekt i en kompleks ny formfaktor. Jeg ville blitt overrasket om det gikk et år uten rapporter om noen form for maskinvare- eller programvareproblemer med den nye telefonen. Men tidlige brukere vet at dette er en risiko, og vil kjøpe telefonen uansett – så hvorfor ikke få den første generasjonen unnagjort i et år der det er mindre sannsynlig at den vanlige Galaxy S-serien distraherer potensielle kjøpere?

Hvis men er en hardbarket Samsung-fan som kjøper den aller beste Samsung-telefonen hvert år, vil man være sikker på at Galaxy Z Trifold faktisk er den aller beste Samsung-telefonen i 2026. Og hvis Galaxy S26 Ultra ikke kommer til å være så spesiell, så ser Samsungs skinnende nye multifold-enhet – til tross for de uunngåelige problemene i første generasjon – plutselig mer fristende ut enn den ville gjort i et år der Ultra gjør større fremskritt.

Jakten på innovasjon

Samsung Galaxy Z Trifold kan revolusjonere mobilopplevelsen, selv om den første generasjonen ikke nødvendigvis selger så godt. (Image credit: Samsung)

Den tredje mulige grunnen vi kan tenke oss er at Samsung virkelig tror på brettbare telefoner som enten et alternativ til eller fremtiden for tradisjonelle smarttelefoner med brettefunksjon, og ser Galaxy Z Trifold som en del av den visjonen.

Tallene lyver ikke: Samsung er markedslederen innen brettbare telefoner over hele verden, men den andre siden av saken er at forsendelser av brettbare telefoner bare utgjør en liten brøkdel av de totale telefonforsendelsene.

Det må absolutt være snakk om en seriøs tro på formfaktoren for å fortsette i syv generasjoner og debutere med en ny trippelformfaktor, og det er usannsynlig at Samsung forventer å selge store volumer av Z Fold, Z Flip og Z Trifold i 2026, noe som betyr at all denne innovasjonen i det minste delvis kan gjøres for dens egen skyld.

Uansett er mye av det ovennevnte basert på rykter foreløpig – vi vil ha et klarere bilde av Samsungs strategi når de avslører Samsung Galaxy S26-serien, antagelig tidlig i 2026. Inntil da, følg med på vår Samsung-dekning, og se etter eventuelle oppdateringer til vår liste over de beste Samsung-telefonene.

