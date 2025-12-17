Samsung verkar satsa hårt på vikbara telefoner under 2026 – här är 3 möjliga skäl

Samsung har haft ett rätt stort år när det gäller telefoner. Den sydkoreanska teknikjätten fortsätter att dominera Android-marknaden i väst genom att lansera nya telefoner för alla typer av köpare, från budgetvänliga A-serien hela vägen upp till superpremium-modellen Galaxy S25 Ultra.

Faktum är att Samsungs traditionella telefonlanseringar under 2025 genomgående var väldigt bra – Galaxy S25 och Galaxy S25 Plus fick båda fyra stjärnor i våra tester, medan Galaxy S25 Ultra belönades med ytterligare en halv stjärna tack vare sin extremt kraftfulla hårdvara.

Men ärligt talat kändes 2025 som ett mindre betydelsefullt år för Samsungs vanliga flaggskepp. Utöver vissa designjusteringar och ett kraftfullare chipset fanns det inte särskilt mycket nytt att prata om jämfört med Galaxy S24-serien innan – till och med den toppmoderna Galaxy S25 Edge försvann snabbt ur rampljuset i skuggan av den tunnare och mer stilrena iPhone Air.

När vi tänker på Samsung under 2025 är det faktiskt ingen av ovanstående telefoner som dyker upp först i huvudet – istället tänker vi på Galaxy Z Fold 7.

Samsung Galaxy Z Fold 7 är kanske den största telefonuppgraderingen Samsung gav ut 2025 – vilket bådar gott för nästa års modell. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Samsung gick verkligen all in på vikbara telefoner under 2025. Med inspiration från flera framåtblickande kinesiska tillverkare ökade de skärmstorleken på Galaxy Z Fold 7 från 7,6 till 8 tum, gav den en mer användbar 21:9-skärm på utsidan, uppgraderade huvudkameran till 200 MP och lyckades dessutom kapa mer än en millimeter på tjockleken i utfällt läge.

Den populära Z Flip-serien fick också rejält med kärlek, med inte mindre än två nya modeller – flaggskeppet Galaxy Z Flip 7, som fick en ny kant-till-kant-skärm på utsidan, och Galaxy Z Flip 7 FE, den första vikbara Samsung-telefonen med FE-märkning och därmed den första som tydligt satsar på ett lägre pris. Samsungs vikbara telefoner brukar få ganska stora uppgraderingar från år till år, men den här generationen tog ett större kliv framåt än någon tidigare.

Och det här momentumet ser ut att fortsätta med den kommande USA-lanseringen av Samsung Galaxy Z Trifold, den första så kallade “multi-fold”-enheten som Samsung teasade redan i början av 2025. Vi har följt Galaxy Z Trifold nära de senaste veckorna och det ser ut som att den kan bli en riktig revolution för mobil produktivitet, underhållning och design.

Samtidigt pekar de senaste ryktena kring Samsung Galaxy S26 på ännu ett år med försiktiga, stegvisa prestandauppgraderingar och stagnation på andra områden. Till exempel sägs både Samsung Galaxy S26 och Galaxy S26 Plus kunna lanseras med samma kamerasystem som fjolårets modeller, vilket i så fall skulle innebära fyra år utan uppgradering av den ikoniska trippelkameran. Aj.

Kort sagt ser det ut som att Samsung kommer att fortsätta satsa sina marker på vikbara telefoner under 2026. Men varför skulle ett av världens största teknikföretag lägga så stor vikt vid sin mest nischade produktkategori?

Apple-effekten

Samsung Galaxy Z Trifold visar fortsatt tro på den vikbara formfaktorn. (Image credit: Samsung)

Det första möjliga skälet är en beprövad Samsung-strategi – att ligga steget före Cupertino. Som vi tog upp i en nyligen publicerad krönika är Apple nu definitivt sent ute när det gäller vikbara telefoner, och genom att lansera Galaxy Z Trifold tillsammans med ännu ett par starka Z Fold- och Z Flip-modeller under 2026 kan Samsung försöka sätta aktiv press på sin långvariga konkurrent.

Eftersom vikbara telefoner fortfarande står för en mycket liten del av den totala telefonförsäljningen handlar detta mer om image än något annat. Om Apple skulle lansera den länge ryktade vikbara iPhone-modellen under 2026, skulle ett landskap fyllt av allt mer robusta Samsung-foldables och nya tri-fold-teknik sannolikt göra det betydligt svårare för det amerikanska bolaget att göra ett tydligt avtryck.

Det finns dock inga garantier för att strategin fungerar. Som nämnt tidigare lyckades Samsung Galaxy S25 Edge inte skapa någon meningsfull jämförelse med iPhone Air, och inbitna Apple-fans kommer sannolikt aldrig att överväga en vikbar telefon utan en Apple-logotyp på baksidan.

Färre distraktioner

Standardmodellen Samsung Galaxy S25 har samma kamerasystem som Galaxy S22, släppt tre år tidigare. (Image credit: Philip Berne / Future)

Vår nästa teori är att Samsungs beslut att hålla Galaxy S26-serien relativt stabil samtidigt som man satsar hårt på vikbara telefoner kan vara ett svar på det rådande marknadsläget.

Telefon­tillverkare och konsumenter känner fortfarande av effekterna av Trumps tullar, och mer nyligen har den snabba tillväxten inom AI drivit upp priserna på RAM-minne. Lägger man till stigande levnadskostnader får man knappast ett idealiskt klimat för dyra telefonuppgraderingar.

Detta kan förklara varför de stora nyheterna uteblir i Galaxy S26-serien, då Samsung kan vilja hålla priserna stabila trots ökande komponentkostnader. Och även om det kan låta motsägelsefullt kan det också förklara en ökad satsning på vikbara telefoner.

Samsung Galaxy Z Trifold är en spännande och konceptuellt briljant enhet – men det är också ett förstegenerationsförsök inom ett komplext och helt nytt formfaktorområde. Vi skulle bli förvånade om det går ett helt år utan rapporter om någon form av hårdvaru- eller mjukvaruproblem med den nya modellen. Men tidiga användare är medvetna om riskerna och köper ändå – så varför inte få ut första generationen under ett år då Galaxy S-serien ändå inte förväntas stjäla all uppmärksamhet?

Hängivna Samsung-användare som varje år köper den allra bästa Samsung-telefonen vill vara säkra på att Galaxy Z Trifold faktiskt är den bästa Samsung-telefonen under 2026. Och om Galaxy S26 Ultra inte bjuder på något utöver det vanliga, framstår Samsungs nya och glänsande multi-fold-enhet – trots sina oundvikliga barnsjukdomar – plötsligt som ett betydligt mer lockande alternativ än under ett år då Ultra-modellen tar större kliv framåt.

Jakten på innovation

Samsung Galaxy Z Trifold kan revolutionera mobilupplevelsen. (Image credit: Samsung)

Det tredje möjliga skälet vi kan se är att Samsung helt enkelt verkligen tror på vikbara telefoner, antingen som ett alternativ till eller som framtiden för traditionella platta telefoner, och ser Galaxy Z Trifold som en viktig del av den visionen.

Siffrorna talar sitt tydliga språk: Samsung är marknadsledande globalt när det gäller leveranser av vikbara telefoner. Samtidigt utgör denna kategori fortfarande bara en liten bråkdel av den totala telefonmarknaden.

Det krävs en stark tro på formfaktorn för att fortsätta i sju generationer och dessutom introducera ett helt nytt tri-fold-format. Det är dessutom osannolikt att Samsung räknar med att sälja enorma volymer av Z Fold, Z Flip och Z Trifold under 2026, vilket innebär att en stor del av forsknings- och utvecklingsarbetet sannolikt drivs minst lika mycket av innovation som av kortsiktig försäljning.

Hur som helst bygger mycket av ovanstående fortfarande på rykten. Vi får en betydligt tydligare bild av Samsungs strategi när företaget presenterar Galaxy S26-serien, vilket sannolikt sker i början av 2026. Fram till dess är det bara att hålla ett öga på vår Samsung-bevakning och vara uppmärksam på eventuella uppdateringar av vår lista över de bästa Samsung-telefonerna.