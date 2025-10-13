Ny lekkasje om Samsungs trifold kan ha avslørt det endelige designet – og den kan få tre batterier

Et nylig publisert patent viser frem Samsungs trifold-mobil

Den brettes innover og har tre separate batterier

Telefonen kan lanseres før slutten av oktober

Helt siden den først ble vist frem i en kort teaser i januar har vi ventet hele året på at Samsung offisielt skal avduke sin trifold-telefon. Nå ser det ut til at lanseringen faktisk er nær – og et nylig publisert patent, innlevert i Sør-Korea, kan ha avslørt det endelige designet.

Patentet, som ble fanget opp av GalaxyClub (via SamMobile), inneholder flere interessante detaljer. For det første viser det hva som kan bli telefonens endelige design, med to hengsler og tre skjermseksjoner.

Som tidligere ryktet, brettes enheten innover – i motsetning til Huaweis trifold-telefon Mate XT – noe som betyr at den trenger en sekundær skjerm på utsiden når den er lukket. Et av hengslene er litt større fordi det må brettes over to av seksjonene.

Vi ser også at enheten har tre batterier: ett i hver bretteseksjon, alle i forskjellige størrelser. Vi forventer at dette blir en relativt tynn telefon, noe patentet også bekrefter, og det er gledelig å se at Samsung prøver å maksimere batteritiden til tross for det kompliserte designet.

Dessverre avslører ikke patentet noen detaljer om spesifikasjoner eller funksjoner, men vi kan se plass til et ganske standard trippelkamerasystem på baksiden, samt en USB-C-port for lading og dataoverføring – akkurat som ventet.

Patentet ble innlevert for omtrent et år siden, men har først nå blitt offentlig. Det passer godt med tidligere forventninger om designet og hvordan den avanserte foldemekanismen vil fungere.

Tidligere lekkasjer har pekt på funksjoner som NFC og trådløs lading, og et varemerke registrert av Samsung antyder at telefonen vil hete Galaxy Z Trifold. Vi kan også vente oss flere smarte multitasking-funksjoner.

Det store spørsmålet nå er når vi faktisk får se den. Samsung har lovet at trifold-modellen vil bli lansert før slutten av året, og en ny lekkasje antyder at presentasjonen kan finne sted så tidlig som i slutten av oktober. Det er fortsatt uklart om enheten vil bli lansert globalt, men vi krysser fingrene for det.

