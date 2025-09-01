Den nyeste lekkasjen om Samsung Galaxy-trifold avslører designet og tre viktige funksjoner.

Galaxy Z Fold 7 er nylig blitt lansert og fått strålende anmeldelser, men vi venter fortsatt på Samsungs trifold-mobildeksel.

Flere detaljer om Galaxy trifold lekket

Vent deg NFC-betalinger, trådløs lading og omvendt lading

Sannsynligvis med innfellbar formfaktor

Samsung ga oss et kort glimt av sin trifold-telefon allerede i januar under lanseringen av Galaxy S25, men vi venter fortsatt på at den faktisk skal bli lansert – og i mellomtiden har en ny lekkasje gitt oss en idé om hva vi har i vente.

Tipseren @TechHighest (via SamMobile) har funnet tre animasjoner knyttet til trifold-modellen, som vi antar er skjult et sted i One UI-programvaren, selv om det ikke er noen klar indikasjon på hvor de kommer fra.

Animasjonene ser ut til å bekrefte at – som tidligere omtalt – telefonen vil bruke en uttrekkbar formfaktor, som betyr at hovedskjermen brettes inn fra sidene, med en separat skjerm på den andre siden som kan brukes når telefonen er lukket.

Vi får også se på tre funksjoner: NFC-betalinger, trådløs lading og omvendt trådløs lading (slik at du kan lade små dingser som hodetelefoner på baksiden av telefonen). Alt dette er forventet og finnes allerede på Samsungs nyeste flaggskiptelefoner, men det er fortsatt verdt å merke seg.

Det vi tror vi vet

Bortsett fra et kort glimt i januar, har ikke Samsung sagt mye om hvordan trippelmodellen vil være. Selskapet har imidlertid bekreftet at enheten fortsatt er på vei, og at den vil være tilgjengelig for kjøp før slutten av året.

Ifølge en lekkasje vil telefonen bli annonsert snart og hete Galaxy Z Trifold – som selvfølgelig vil knytte seg til Samsungs andre foldbare enheter, senest Galaxy Z Fold 7 og Galaxy Z Flip 7.

Andre lekkasjer fra Samsungs One UI-programvare før lanseringen av trippelmodellen inkluderer en oppgradert multitasking-funksjon for å dra nytte av den større skjermen, samt en forhåndsvisning av hvordan de tre panelene vil fungere sammen.

Det ser ut til at Qualcomms Snapdragon 8 Elite-brikke vil befinne seg under panseret, noe som ikke akkurat er overraskende, selv om ladehastighetene kan bli noe av en skuffelse – og hvis du vurderer å kjøpe en, trenger du dype lommer.