Galaxy-trippelfolden kan bli lagt ut for salg innen utgangen av 2025

En ny rapport antyder en 10-tommers skjerm og en Snapdragon-prosessor

En One UI 8-lekkasje har også kastet lys over designet til den avanserte brettbare enheten

Vi har tålmodig ventet på lanseringen av Samsungs trifold-telefon etter at den ble kort hintet om i januar, men en ny rapport antyder at ventingen ikke er over ennå – mens en One UI 8-lekkasje har avslørt vårt første animerte blikk på enheten.

For det første kommer rapporten fra det sørkoreanske nettstedet The Bell (via den kjente tipseren @Jukanlosreve), og den kanskje mest interessante detaljen er at masseproduksjonen av enheten vil starte i september. Det betyr at den bør være tilgjengelig for kjøp en gang i fjerde kvartal 2025 (oktober, november eller desember).

Rapporten samsvarer med det vi tidligere har hørt om at trifold-telefonen kommer senere enn Samsung Galaxy Z Fold 7 og Samsung Galaxy Z Flip 7 – som har en enkelt brett som deler hovedskjermen i to paneler. Disse brettbare telefonene burde avdukes på kommende Unpacked-arrangement onsdag 9. juli, og legges ut for salg kort tid etter.

Av denne seneste rapporten later det til Samsung kan annonsere noen detaljer om Galaxy trifold på arrangementet 9. juli, selv om den ikke kommer i salg på en stund. Tidligere rykter har antydet at den kan bli kalt Samsung Galaxy G Fold.

De nye G Fold-animasjonene som er begravd i One UI 8 (oppdaget av Android Authority) bekrefter i mellomtiden det sannsynlige designet. Det betyr at vi kan forvente en brettbar telefon med to innoverbrettende hengsler. Dette vil avvike fra «S-formen» til Huawei Mate XT, som har ett innoverbrettbart og ett utoverbrettbart hengsel.

Telefonens venstre panel vil tilsynelatende ha et trippelt bakkameraoppsett, mens det midterste vil ha dekselskjermen. Panelet til høyre (når man ser på den tredelte baksiden bakfra) vil tilsynelatende ikke ha skjerm, noe som ikke er en stor overraskelse. Det forventes å være den midterste delen av telefonsandwichen når G Fold er brettet sammen, der kamerapanelet ligger på toppen.

Dette blir dyrt for deg

Huawei Mate XT er allerede ute i markedet (Image credit: Huawei)

Artikkelen fra The Bell fortsetter med å si at Samsung bare produserer et relativt lite antall av disse trifold-telefonene – det er tydeligvis mer en teknologisk demonstrasjonsmodell enn en telefon som ventes å selge i et betydelig antall enheter.

Det er også nevnt en høy pris for trifold-telefonen, noe som er ventet gitt den tekniske kompleksiteten her. Det vil også påvirke salget, og tidligere rykter pekte på en prisantydning på noe som tilsvarer 3 000–3 500 dollar, samt antydet at Galaxy G Fold bare kommer for salg i Sør-Korea og Kina.

Vi har tidligere sett trifold-modellen Huawei Mate XT bli solgt for rundt prisen av fire PS5 Pro-modeller, så det er ingen overraskelse at Samsungs tilsvarende kommer til å koste en betydelig sum penger. Huawei-modellen er for øyeblikket bare tilgjengelig i et begrenset antall asiatiske land, noe som kanskje er en annen indikator på hva Samsung kan komme til å gjøre.

Vi burde få noen flere offisielle detaljer neste onsdag, og selvfølgelig dekker vi lanseringen direkte. The Bell sier at Samsungs trippelbrett vil ha en 10-tommers skjerm og kjøre på Snapdragon 8 Elite-brikkesettet, noe som samsvarer med tidligere lekkasjer.

