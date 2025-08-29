Senaste läckan om Samsung Galaxy tri-fold avslöjar designen och 3 nyckelfunktioner

Galaxy Z Fold 7 må ha lanserats nyligen till fina recensioner, men vi väntar fortfarande på Samsungs tri-fold.

Fler detaljer om Galaxy tri-fold har läckt ut

Förvänta dig NFC-betalningar, trådlös laddning och omvänd laddning

Troligen med infällbar formfaktor

Samsung gav oss en kort glimt av sin tri-fold-telefon redan i januari under lanseringen av Galaxy S25, men vi väntar fortfarande på att den faktiskt ska släppas – och under tiden har en ny läcka gett oss en idé om vad som är på gång.

Läckan @TechHighest (via SamMobile) har hittat tre animationer kopplade till tri-fold-modellen, som vi antar är gömda någonstans i One UI-mjukvaran, även om det inte finns någon tydlig indikation på var de kommer ifrån.

Animationerna verkar bekräfta att – som tidigare ryktats – telefonen kommer att använda en infällbar formfaktor, vilket innebär att huvudskärmen fälls in från sidorna, med en separat skärm på andra sidan som kan användas när telefonen är stängd.

Vi får också en titt på tre funktioner: NFC-betalningar, trådlös laddning och omvänd trådlös laddning (så att du kan ladda små prylar som hörlurar på baksidan av telefonen). Allt detta är förväntat och finns redan på Samsungs senaste flaggskeppstelefoner, men är ändå värt att notera.

Vad vi tror oss veta

Förutom den korta glimten i januari har Samsung inte sagt särskilt mycket om vad som kommer med tri-fold-modellen. Företaget har dock bekräftat att enheten fortfarande är på väg och att den kommer att finnas att köpa innan årets slut.

Enligt en läcka ska telefonen presenteras snart och heta Galaxy Z Trifold – vilket förstås skulle anknyta till Samsungs andra vikbara modeller, senast Galaxy Z Fold 7 och Galaxy Z Flip 7.

Andra läckor från Samsungs One UI-mjukvara inför tri-fold-lanseringen inkluderar en uppgraderad multitasking-funktion för att dra nytta av den större skärmen, samt en förhandsvisning av hur de tre panelerna kommer att fungera ihop.

Det verkar som att Qualcomms Snapdragon 8 Elite-chipset kommer att finnas under huven, vilket inte är särskilt förvånande, även om laddningshastigheterna kanske blir lite sådär – och om du funderar på ett köp lär du behöva djupa fickor.