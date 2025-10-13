Den seneste lekkasjen om Samsungs Galaxy trifold antyder at den likevel kan bli solgt globalt.

Nok et rykte om at Samsung Galaxy trifold har dukket opp

Telefonen kan nå selges i internasjonale markeder

En offisiell lansering kan skje i løpet av de neste ukene

Gode ​​nyheter for alle som håper å få tak i Samsungs lenge ryktede trifold-telefon: Det seneste ryktet om enheten, som først ble hintet om i januar, antyder at den faktisk kan bli tilgjengelig globalt – akkurat som de fleste av Samsungs øvrige topptelefoner.

Informasjonen kommer fra kilder med kjennskap til saken hos SamMobile, og motsier tidligere rykter som hevdet at telefonen bare ville bli solgt i Sør-Korea og Kina – i likhet med Samsung Galaxy Z Fold Special Edition som ble lansert i begrensede regioner i fjor.

Vi bør imidlertid ikke hevde seier for tidlig: ifølge SamMobile vil telefonen bli solgt i De forente arabiske emirater (UAE), samt Kina og Sør-Korea, mens andre land kan oppleve en lansering.

Så det ser fortsatt ut til å være en viss usikkerhet om hvor mange markeder trifold-modellen faktisk vil komme til – kanskje til og med internt i Samsung. En offisiell presentasjon er forventet i løpet av de kommende ukene.

Lang ventetid

Huawei har allerede lansert en trifold-telefon i form av Huawei Mate XT. (Image credit: Future)

Samsung viste frem sin trifold-prototype på Galaxy S25 Unpacked-arrangementet i januar, og har gjentatte ganger bekreftet at modellen vil lanseres en gang i 2025 – et år som nå går mot slutten.

Selv om Samsung ennå ikke har avslørt noen offisielle spesifikasjoner, tyder rykter på at telefonen vil ha en Snapdragon 8 Elite-brikke, opptil 16 GB RAM og en titanramme.

Hengslene og høyttalerne sies å komme fra Samsung Galaxy Z Fold 7, mens andre lekkasjer antyder en 10-tommers hovedskjerm og moderate ladehastigheter.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Alt peker mot en premiumtelefon med en matchende premiumpris, og selv om dette ikke bekrefter en full global lansering, er den i det minste mer lovende enn tidligere rapporter om svært begrenset tilgjengelighet.

Videre lesning

Vil du ha en brettbar mobil allerede nå? Se nedenfor!