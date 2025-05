De seneste ryktene om Galaxy Z Fold 7 og Galaxy Z Flip 7 antyder en snarlig lansering

Masseproduksjonen av Samsungs neste brettbare telefoner kan ha startet

Et lanseringsarrangement forventes i juli

Bare Z Flip 7 ser ut til å få et batteriboost i år

Vi regner med at Samsung Galaxy Z Fold 7 og Galaxy Z Flip 7 lanseres i juli, og et par nye rykter tyder nå på at alt går etter planen – men at bare én av disse brettbare telefonene vil få et større batteri i år.

For det første sier tipseren @PandaFlashPro (via SamMobile) at masseproduksjonen av Galaxy Z Fold 7 og Galaxy Z Flip 7 nå er i gang, som tidligere spådd. Det passer godt med en lanseringsdato om et par måneder.

For det andre har The Tech Outlook (igjen via SamMobile) oppdaget sertifiseringer som avslører batteristørrelsene: 4400 mAh i Galaxy Z Fold 7 (det samme som Z Fold 6) og 4300 mAh i Galaxy Z Flip 7 (sammenlignet med 4000 mAh i Z Flip 6).

Forskjeller i batterikapasitet betyr ikke alltid lengre batteritid, men alt tyder på at Galaxy Z Flip 7 vil vare lenger mellom ladingene. Galaxy Z Fold 7 forventes igjen å ha rundt 10–11 timers batteritid, basert på vår test av forgjengeren, Galaxy Z Fold 6.

Dette har vi i vente

Den neste Galaxy Unpacked nærmer seg. (Image credit: Samsung)

Vi har allerede hørt mange rykter om disse to brettbare flaggskipene. For Galaxy Z Fold 7 har det vært snakk om forbedret støvbeskyttelse og en større kameraoppgradering til 200 MP. Prosessoren ventes å bli Snapdragon 8 Elite, og vi har også sett uoffisielle gjengivelser av telefonen.

For Galaxy Z Flip 7 virker det sannsynlig at den vil få en ytre skjerm i full størrelse, lik den vi har sett i Motorolas Razr-telefoner – noe som ville være et veldig velkomment løft. Forbedret batteritid har også blitt nevnt i tidligere lekkasjer, og flere kilder er enige om at kapasiteten vil være 4300 mAh i årets modell.

Det kan også bli en uventet programvaretvist: Rykter hevder at telefonene kan lanseres med One UI 8 (basert på Android 16), til tross for at One UI 7 (basert på Android 15) nettopp har begynt å rulles ut til de fleste Galaxy-enheter.

Hvis Samsung faktisk holder et nytt Unpacked-arrangement i juli, vil det sannsynligvis bli noe spesielt. I tillegg til Galaxy Z Fold 7 og Z Flip 7 ventes det også å dukke opp en ny trifold-enhet, Galaxy Watch 8-serien og muligens til og med Galaxy Ring 2.

