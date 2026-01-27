5 ting man kan vente seg på Samsung Galaxy Unpacked – og 5 ting vi sannsynligvis ikke får se

Samsung Galaxy Unpacked er selskapets halvårlige maskinvarebegivenhet, hvor vi får se store nye telefoner avduket, noen ganger sammen med annen maskinvare eller programvare. Nå ventes det første Unpacked-arrangementet i 2026 å finne sted veldig snart.

Lekkasjer peker mot at arrangementet blir avholdt 25. februar, og selv om datoen ennå ikke er bekreftet, forventer vi at det vil finne sted i løpet av årets første måneder basert på tidligere år.

Takket være andre lekkasjer og rykter har vi også en ganske god idé om hva som kan dukke opp på arrangementet. Nedenfor finner du alt vi forventer å se på Samsung Galaxy Unpacked 2026 – samt store ting vi sannsynligvis ikke får se.

1. Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S25 (Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung bruker alltid sítt Unpacked-arrangement i begynnelsen av året til å lansere nye Galaxy S-modeller, så vi forventer selvsagt å se Samsung Galaxy S26 her.

Lekkasjer antyder at den vil ha stort sett like spesifikasjoner som Samsung Galaxy S25, men med en kraftigere prosessorbrikke, sannsynligvis Snapdragon 8 Elite Gen 5, et batteri med høyere kapasitet på 4300 mAh og magnetisk trådløs lading.

Den kan også få et oppgradert 12 MP telefotokamera og en litt større 6,3-tommers skjerm, samt et basisnivå på 256 GB lagringsplass i stedet for forgjengerens 128 GB.

2. Samsung Galaxy S26 Plus

Samsung Galaxy S25 Plus (Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung Galaxy S26 Plus forventes å lanseres sammen med Samsung Galaxy S26, og vil sannsynligvis være svært lik forgjengeren. Faktisk kan den få enda færre oppgraderinger enn Samsung Galaxy S26, ettersom lekkasjer antyder at verken batterikapasiteten eller skjermstørrelsen vil endres.

Utover det antas det samme settet med mulige oppgraderinger som for S26, inkludert en kraftigere prosessorbrikke, der den mest sannsynlige kandidaten er Snapdragon 8 Elite Gen 5, selv om noen kilder antyder at Exynos 2600 vil bli brukt i minst noen regioner.

Den kan også få magnetisk trådløs lading og et 12 MP telefotokamera som erstatter 10 MP-sensoren i Samsung Galaxy S25 Plus.

3. Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S26 Ultra blir sannsynligvis stjernen i det kommende Unpacked-arrangementet, ettersom den blir toppmodellen i Samsung Galaxy S26-serien.

Oppgraderingene kan nok en gang være relativt små, med et nytt Snapdragon 8 Elite Gen 5-brikkesett som den største nyheten.

I tillegg ryktes det at Samsung Galaxy S26 Ultra vil få en ladeoppgradering til 60 W, muligens erstatte 45 W, og akkurat som søsknene sine kan den også få støtte for magnetisk trådløs lading. Batteriet kan også få et løft, selv om kilder er uenige, men det kan ende opp et sted rundt 5200–5400 mAh i stedet for 5000 mAh som i Samsung Galaxy S25 Ultra.

Den kan også få et større dampkammer, en funksjon kalt «Privacy Display» som skal forhindre at nysgjerrige øyne ser hva som vises på skjermen, og muligens mindre kameraoppgraderinger. Dette kan inkludere et 12 MP telefotokamera i stedet for forgjengerens 10 MP, og kanskje et nytt objektiv og en større sensor for hovedkameraet på 200 MP.

4. Samsung Galaxy Z Trifold

Samsung Galaxy Z Trifold (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Samsung Galaxy Z Trifold er allerede blitt annonsert, men den er ikke allment tilgjengelig ennå. Vi vet at Samsung planlegger å begynne å selge den i USA en gang tidlig i år, så det ville gitt mening å avsløre lanseringsdatoen og prisen under Unpacked.

Vi er imidlertid mye mindre sikre på at vi faktisk får se den her, sammen med Samsung Galaxy S26-serien. Selv om både utseendet og slike detaljer ville vært plausible, er det ikke noe vi spesifikt har hørt rykter om i forkant av arrangementet.

5. Nye AI-funksjoner

Galaxy AI på en Samsung Galaxy S24. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Teknologiverdenen er for tiden besatt av AI, og det er stor sjanse for at Samsung vil benytte anledningen til å vise frem nye AI-funksjoner – sannsynligvis de som vil bli lansert sammen med Samsung Galaxy S26-serien.

For eksempel har vi hørt at Samsung kan samarbeide med Perplexity for å gi Bixby-assistenten et løft, og tegn på dette har allerede blitt sett i betaversjoner av Samsungs kommende programvare. Så det er stor sjanse for at vi vil få flere av disse funksjonene demonstrert under Unpacked.

Dette får vi trolig ikke se

Vi får sannsynligvis ikke se en etterfølger til Galaxy S25 Edge. (Image credit: Philip Berne / Future)

Selv om det kan være mye å vise frem på Samsung Galaxy Unpacked 2026, er det også et par ting vi ikke venter å se.

Dette inkluderer Samsung Galaxy S26 Edge, som tidligere ryktes å skulle erstatte Galaxy S26 Plus, men som nå ser ut til å ha blitt skrotet eller utsatt, avhengig av hvilke kilder du stoler på.

Vi tviler også på at vi får se Samsung Galaxy Ring 2 på arrangementet, og lekkasjer antyder at den kanskje ikke vil bli lansert i det hele tatt.

Når det gjelder nye brettbare telefoner og smartklokker, blir de vanligvis ikke avduket så tidlig på året, og det er ingen tegn til at 2026 vil bli annerledes. Vi forventer imidlertid å se Samsung Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Flip 8 og Samsung Galaxy Watch 9-serien en gang rundt juli.