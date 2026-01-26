5 saker att förvänta sig på Samsung Galaxy Unpacked – och 5 saker vi troligen inte får se

Samsung Galaxy Unpacked är företagets återkommande hårdvaruevent som hålls två gånger om året, där vi får se stora nya telefoner presenteras, ibland tillsammans med annan hårdvara eller mjukvara. Nu väntas årets första Unpacked-event 2026 äga rum inom kort.

Läckor pekar på att eventet kommer att hållas den 25 februari och även om datumet ännu inte är bekräftat, förväntar vi oss att det sker under årets första par månader baserat på tidigare år.

Tack vare andra läckor och rykten har vi också en ganska bra bild av vad som kan dyka upp under eventet. Här nedanför hittar du allt vi förväntar oss att få se på Samsung Galaxy Unpacked 2026 – samt de stora sakerna vi sannolikt inte kommer att få se.

1. Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S25 (Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung använder alltid sitt Unpacked-event i början av året för att lansera nya Galaxy S-modeller, så vi räknar självklart med att få se Samsung Galaxy S26 här.

Läckor antyder att den får i stort sett liknande specifikationer som Samsung Galaxy S25, men med ett kraftfullare chipset, troligen Snapdragon 8 Elite Gen 5, ett batteri med högre kapacitet på 4 300 mAh och magnetisk trådlös laddning.

Den kan också få en uppgraderad telekamera på 12 MP och en något större 6,3-tumsskärm, samt starta på 256 GB lagring istället för 128 GB som föregångaren.

2. Samsung Galaxy S26 Plus

Samsung Galaxy S25 Plus (Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung Galaxy S26 Plus väntas lanseras tillsammans med Samsung Galaxy S26 och kommer sannolikt att vara väldigt lik sin föregångare. Faktum är att den kan få ännu färre uppgraderingar än Samsung Galaxy S26, eftersom läckor tyder på att varken batterikapacitet eller skärmstorlek förändras.

Utöver detta antas samma uppsättning möjliga uppgraderingar som för S26, inklusive ett kraftfullare chipset där den mest troliga kandidaten är Snapdragon 8 Elite Gen 5, även om vissa källor menar att Exynos 2600 kommer att användas i åtminstone vissa regioner.

Den kan också få magnetisk trådlös laddning och en telekamera på 12 MP som ersätter 10 MP-sensorn i Samsung Galaxy S25 Plus.

3. Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S26 Ultra blir sannolikt stjärnan under det kommande Unpacked-eventet, eftersom det blir toppmodellen i Samsung Galaxy S26-serien.

Uppgraderingarna kan återigen bli relativt små, med ett nytt Snapdragon 8 Elite Gen 5-chipset som den största nyheten.

Utöver det ryktas Samsung Galaxy S26 Ultra få en laddningsuppgradering till 60 W, möjligen som ersättning för 45 W, och precis som sina syskon kan den också få stöd för magnetisk trådlös laddning. Batteriet kan också få ett lyft, även om källorna är oense, men det kan hamna någonstans runt 5 200–5 400 mAh istället för 5 000 mAh som i Samsung Galaxy S25 Ultra.

Den kan även få en större ångkammare, en funktion kallad ”Privacy Display” som ska förhindra nyfikna blickar från att se vad som visas på skärmen, samt möjligen mindre kamerauppgraderingar. Det kan bland annat handla om en telekamera på 12 MP istället för föregångarens 10 MP, och kanske ett nytt objektiv samt en större sensor för huvudkameran på 200 MP.

4. Samsung Galaxy Z Trifold

Samsung Galaxy Z Trifold (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Samsung Galaxy Z Trifold har redan presenterats, men är ännu inte brett tillgänglig. Vi vet att Samsung planerar att börja sälja den i USA någon gång tidigt i år, så att presentera lanseringsdatum och pris under Unpacked hade varit logiskt.

Vi är dock betydligt mindre säkra på att vi faktiskt får se den här, jämfört med Samsung Galaxy S26-serien. Även om både ett framträdande och sådana detaljer hade varit rimliga, är det inget vi specifikt hört rykten om inför eventet.

5. Nya AI-funktioner

Galaxy AI på en Samsung Galaxy S24. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Hela teknikvärlden är just nu besatt av AI och det finns stor chans att Samsung tar tillfället i akt att visa upp nya AI-funktioner – sannolikt sådana som lanseras tillsammans med Samsung Galaxy S26-serien.

Vi har till exempel hört att Samsung kan komma att samarbeta med Perplexity för att ge sin Bixby-assistent ett lyft och tecken på detta har redan synts i betaversioner av Samsungs kommande mjukvara. Det gör att det finns goda chanser att vi får se flera av dessa funktioner demonstreras under Unpacked.

Vad vi troligen inte kommer att få se

Vi kommer förmodligen inte att se en efterföljare till Galaxy S25 Edge. (Image credit: Philip Berne / Future)

Även om det kan bli en hel del att visa upp under Samsung Galaxy Unpacked 2026 finns det också flera saker vi inte förväntar oss att få se.

Det gäller bland annat Samsung Galaxy S26 Edge, som tidigare ryktades ersätta Galaxy S26 Plus men som nu verkar ha skrotats eller skjutits upp, beroende på vilka källor man tror på.

Vi tvivlar också på att vi får se Samsung Galaxy Ring 2 under eventet och läckor antyder dessutom att den kanske inte lanseras alls.

När det gäller nya vikbara telefoner och smartklockor brukar de inte presenteras så här tidigt på året och det finns inga tecken på att 2026 skulle vara ett undantag. Däremot förväntar vi oss att få se Samsung Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Flip 8 och Samsung Galaxy Watch 9-serien någon gång runt juli.