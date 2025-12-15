Lei av mobiltelefoner? Disse 5 kommende flaggskipene kan få deg til å ombestemme deg i 2026

Akkurat nå er det lett å bli lei av telefoner. I toppen er de fleste ekstremt kraftige, har utmerkede kameraer, anstendig batteritid og funksjoner som stort sett ligner på både forgjengerne og konkurrentene. Det er rett og slett ikke mye som virkelig skiller seg ut. Men det betyr ikke at det er mangel på spennende telefoner.

Vi snakker om enheter som faktisk gjør noe nytt eller uvanlig, eller som presser spesifikasjonene langt utover det som er normalt for et flaggskip. Telefoner som tør å eksperimentere og se hva som fungerer.

Vi så noen av disse modellene i 2025, men vi venter oss enda flere i 2026. Nedenfor skal vi ta en titt på fem kommende telefoner som kan være verdt å bli veldig begeistret for – spesielt hvis du begynner å bli lei av dagens utvalg.

1. Xiaomi 17 Pro Max / Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Pro Max (Image credit: Xiaomi)

Xiaomi 17 Pro Max er faktisk allerede blitt avduket, men den er ennå ikke tilgjengelig utenfor Kina. Ifølge lekkasjer kan den få en global lansering i januar.

Denne telefonen – og den mindre Xiaomi 17 Pro – skiller seg ut fremfor alt ved å ha en skjerm på baksiden. Dette lar oss se varsler, kontrollere musikkavspilling og mer, uten å måtte bruke hovedskjermen.

Den sekundære skjermen kan også brukes til å komponere bilder, noe som gjør det mulig å ta selfier med hovedkameraene. Hvis du kombinerer telefonen med et offisielt Game Boy-lignende deksel, kan du til og med spille spill på bakskjermen.

Xiaomi 17 Pro Max har også et enormt batteri på 7500 mAh, som er betydelig mer enn det de fleste telefoner tilbyr. Den støtter 100 W kablet lading og 50 W trådløs lading, noe som også slår de fleste konkurrentene. Ellers er spesifikasjonene akkurat det du forventer av et flaggskip, inkludert et toppmoderne Snapdragon 8 Elite Gen 5-brikkesett og totalt fire 50 MP-kameraer, inkludert selfiekameraet.

Men hva med Xiaomi 17 Ultra? Den modellen har ikke blitt annonsert ennå, ikke engang i Kina, men lekkasjer antyder at den kan lanseres der før slutten av 2025, med en mulig global lansering i 2026. Den skal visstnok ligne på Xiaomi 17 Pro Max, men være enda skarpere. Ryktene sier at den største oppgraderingen kan være en større 1-tommers kamerasensor – noe som, i likhet med mye annet i denne serien, ville gitt Xiaomi et klart forsprang på mange konkurrenter.

2. Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z TriFold (Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Z TriFold er en annen telefon som allerede er annonsert, men den vil sannsynligvis ikke være tilgjengelig utenfor Sør-Korea før i 2026.

Hvis du er heldig nok til å bo i et marked der den faktisk selges, kan den være veldig fristende. Dette er Samsungs første telefon med et tredelt brettbart design – det vil si en telefon med to hengsler og tre skjermseksjoner. Når den er utbrettet, blir den like stor som et 10,0-tommers nettbrett, men når den er brettet sammen, krymper den til størrelsen på en mer tradisjonell 6,5-tommers telefon.

Dette er absolutt ikke verdens første brettbare telefon med tre seksjoner – Huawei var i forkant med Huawei Mate XT – men Samsung Galaxy Z TriFold kan være den første som når et bredere publikum.

Spesifikasjonene er også imponerende. Telefonen sies å være så tynn som 3,9 mm når den er utbrettet og er utstyrt med et 200 MP hovedkamera, noe som gjør at den skiller seg ut ikke bare gjennom formfaktoren, men også gjennom maskinvaren.

3. iPhone Fold

iPhone Air (Image credit: Jacob Krol/Future)

Den lenge etterlengtede iPhone Fold ser nå ut til å bli Apples første brettbare telefon, og de aller fleste lekkasjene peker mot en lansering i 2026.

Den forventes å lanseres i september, sammen med iPhone 17-serien, men den sies å være betydelig mer spennende enn søsknene sine, og kan godt være telefonen som gjør brettbare modeller helt mainstream.

Når det gjelder spesifikasjoner, er informasjonen noe motstridende, men mange antyder at den vil ha en brettbar hovedskjerm på mellom omtrent 7,6 og 7,9 tommer, sammen med en ekstern skjerm på rundt 5,5 tommer.

Det er også snakk om to kameraer på baksiden og et selfiekamera plassert under skjermen – noe Apple aldri har gjort før. Hvis frontkameraet faktisk er under panelet, og hvis informasjonen om mangelen på Face ID er korrekt, kan iPhone Fold få et design med en ekte fullskjermvisning.

Et annet mulig designhøydepunkt er fraværet av en tydelig brett i skjermen. Flere kilder hevder at iPhone Fold enten ikke har noen bretter i det hele tatt der skjermen brettes, eller at den er praktisk talt usynlig. Ambisjonen om å oppnå en krøllfri skjerm sies også å være en av grunnene til at Apples brettbare telefon har tatt så lang tid – teknologien har rett og slett ikke vært klar før nå.

4. OnePlus 16

OnePlus 15 (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus 16 kan virke som et litt sært innslag her, ettersom vi egentlig ikke vet noe konkret om telefonen ennå. Det vi imidlertid vet, er at OnePlus 15 er en virkelig fantastisk telefon og en av de få modellene vi noen gang har gitt full score i testene våre. Så det er rimelig å si at forventningene til oppfølgeren er høye.

OnePlus 15 får ikke bare alle de grunnleggende tingene riktig, men den går også lenger enn de fleste andre telefoner. Et tydelig eksempel er det enorme batteriet på 7300 mAh og den ekstremt raske skjermen på 165 Hz med en oppdateringsfrekvens. De fleste flaggskipene stopper fortsatt på 120 Hz og har batterier under 6000 mAh.

Så vi håper OnePlus fortsetter å tøye grensene med OnePlus 16. Hvis selskapet klarer å bygge videre på den samme filosofien, kan dette godt bli en av de mest spennende telefonene i 2026.

5. Ayaneo Pocket Play

Ayaneo Pocket Play (Image credit: Ayaneo)

Ayaneo Pocket Play ser ut til å bli et nisjeprodukt, men den er også helt annerledes enn nesten alle andre telefoner på markedet. Den nærmeste sammenligningen vi kan gjøre er den nå klassiske Xperia Play, ettersom også denne er en kombinasjon av telefon og bærbar spillkonsoll – komplett med fysiske, utbrettbare kontrollere.

Dette gir den en klar fordel i forhold til tradisjonelle gamingtelefoner, som vanligvis er avhengige av berøringsskjermen eller eksternt tilbehør, med unntak av noen skulderknapper.

Vi har allerede sett bilder av Ayaneo Pocket Play og antar at den lanseres en gang i 2026, men utover det vet vi svært lite. Spesifikasjoner, ytelse og pris gjenstår å se, noe som gjør dette til et spennende, men så langt ganske stort spørsmålstegn.