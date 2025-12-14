Trött på smartphones? Dessa 5 kommande flaggskepp kan få dig att ändra uppfattning 2026

Just nu är det lätt att känna sig uttråkad av telefoner. I toppsegmentet är de flesta extremt kraftfulla, har utmärkta kameror, helt okej batteritid och funktioner som till stor del liknar både föregångare och konkurrenter. Det finns helt enkelt inte så mycket som verkligen sticker ut. Men det betyder inte att det saknas spännande telefoner.

Vi pratar om enheter som faktiskt gör något nytt eller ovanligt, eller som pressar specifikationerna långt bortom det som är normalt för ett flaggskepp. Telefoner som vågar experimentera och se vad som fungerar.

Vi såg några sådana modeller redan under 2025, men under 2026 väntar vi oss ännu fler. Nedan går vi igenom fem kommande telefoner som kan vara värda att bli riktigt peppad på – särskilt om du börjat tröttna på dagens utbud.

1. Xiaomi 17 Pro Max / Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Pro Max (Image credit: Xiaomi)

Xiaomi 17 Pro Max har faktiskt redan presenterats, men den finns ännu inte tillgänglig utanför Kina. Enligt läckor kan den få en global lansering i januari.

Den här telefonen – och den mindre Xiaomi 17 Pro – sticker framför allt ut genom att ha en skärm på baksidan. Det gör att vi kan se notiser, styra musikuppspelning och mer, utan att behöva använda huvudskärmen.

Den sekundära skärmen kan dessutom användas för att komponera bilder, vilket gör det möjligt att ta selfies med huvudkamerorna. Kombinerar man telefonen med ett officiellt Game Boy-liknande skal går det till och med att spela spel på den bakre skärmen.

Xiaomi 17 Pro Max har också ett enormt batteri på 7 500 mAh, vilket är betydligt mer än vad de flesta telefoner erbjuder. Det stöder 100 W trådbunden laddning och 50 W trådlös laddning, vilket också slår de flesta konkurrenter. I övrigt bjuder specifikationerna på precis det man förväntar sig av ett flaggskepp, inklusive Snapdragon 8 Elite Gen 5-chipset i toppklass och totalt fyra kameror på 50 MP, om man räknar med selfiekameran.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Men vad gäller Xiaomi 17 Ultra då? Den modellen har ännu inte presenterats, inte ens i Kina, men läckor pekar på att den kan lanseras där före slutet av 2025, med en möjlig global lansering under 2026. Den lär bli snarlik Xiaomi 17 Pro Max, men ännu vassare. Enligt rykten kan den största uppgraderingen vara en större kamerasensor på 1 tum – något som, precis som mycket annat i den här serien, skulle ge Xiaomi ett tydligt övertag gentemot många rivaler.

2. Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z TriFold (Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Z TriFold är ytterligare en telefon som redan har presenterats, men den kommer sannolikt inte att bli tillgänglig utanför Sydkorea förrän under 2026.

Har du turen att bo på en marknad där den faktiskt säljs, kan den dock vara mycket lockande. Det här är nämligen Samsungs första telefon med tredelad vikbar design – alltså en telefon med två gångjärn och tre skärmdelar. Utfälld blir den lika stor som en 10,0-tums surfplatta, men hopfälld krymper den till formatet av en mer traditionell 6,5-tumstelefon.

Det här är visserligen inte världens första vikbara telefon med tre sektioner – Huawei hann före med Huawei Mate XT – men Samsung Galaxy Z TriFold kan bli den första som når en mer bred publik.

Specifikationerna är dessutom imponerande. Telefonen ska vara så tunn som 3,9 mm i utfällt läge och är utrustad med en huvudkamera på hela 200 MP, vilket gör att den inte bara sticker ut genom sin formfaktor utan även genom sin hårdvara.

3. iPhone Fold

iPhone Air (Image credit: Jacob Krol/Future)

Den länge omtalade iPhone Fold ser nu ut att bli Apples första vikbara telefon, och den stora majoriteten av läckor pekar på att lanseringen sker under 2026.

Den väntas dyka upp i september, sida vid sida med iPhone 17-serien, men den lär vara betydligt mer spännande än sina syskon och kan mycket väl bli telefonen som gör vikbara modeller helt mainstream.

När det gäller specifikationerna går uppgifterna isär något, men mycket tyder på att den får en vikbar huvudskärm på mellan cirka 7,6 och 7,9 tum, tillsammans med en yttre skärm på runt 5,5 tum.

Det talas också om två kameror på baksidan samt en selfiekamera som är placerad under skärmen – något Apple aldrig har gjort tidigare. Om frontkameran faktiskt ligger under panelen, och om uppgifterna stämmer om att Face ID saknas, kan iPhone Fold få en design med en verkligt heltäckande skärm.

En annan möjlig designhöjdpunkt är avsaknaden av ett tydligt veck i skärmen. Flera källor hävdar att iPhone Fold antingen helt saknar veck där skärmen viks, eller att det i praktiken är osynligt. Just ambitionen att få till en veckfri skärm uppges också vara en av anledningarna till att Apples vikbara telefon har dröjt så länge – tekniken ska helt enkelt inte ha varit redo förrän nu.

4. OnePlus 16

OnePlus 15 (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus 16 kan kännas som ett lite märkligt inslag här, eftersom vi faktiskt inte vet någonting konkret om telefonen ännu. Det vi däremot vet är att OnePlus 15 är en riktigt fantastisk telefon och en av väldigt få modeller som vi någonsin har gett ett fullt betyg i våra tester. Därför är det rimligt att säga att förväntningarna på uppföljaren är höga.

OnePlus 15 gör inte bara alla grundläggande saker rätt, utan går också längre än de flesta andra telefoner. Ett tydligt exempel är det enorma batteriet på 7 300 mAh och den extremt snabba skärmen med 165 Hz uppdateringsfrekvens. De flesta flaggskepp stannar fortfarande vid 120 Hz och har batterier på under 6 000 mAh.

Vi hoppas därför att OnePlus fortsätter att tänja på gränserna med OnePlus 16. Om företaget lyckas bygga vidare på samma filosofi kan detta mycket väl bli en av de mest spännande telefonerna under 2026.

5. Ayaneo Pocket Play

Ayaneo Pocket Play (Image credit: Ayaneo)

Ayaneo Pocket Play lär bli en nischprodukt, men den är samtidigt helt olik nästan alla andra telefoner på marknaden. Den närmaste jämförelsen vi kan göra är den numera klassiska Xperia Play, eftersom även detta är en kombination av telefon och bärbar spelkonsol – komplett med fysiska, utfällbara kontroller.

Det ger en tydlig fördel jämfört med traditionella gaming-telefoner, som oftast förlitar sig på pekskärmen eller externa tillbehör, med undantag för vissa axelknappar.

Vi har redan sett bilder på Ayaneo Pocket Play och utgår från att den lanseras någon gång under 2026, men utöver det vet vi väldigt lite. Specifikationer, prestanda och pris återstår fortfarande att se, vilket gör detta till ett spännande men än så länge ganska stort frågetecken.