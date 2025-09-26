Xiaomi 17 Pro Max har landat med två skärmar och ett enormt batteri

Xiaomi 17 Pro Max har två skärmar, ett 7 500 mAh-batteri och ett Snapdragon 8 Elite Gen 5-chipset.

Xiaomi 17-serien har presenterats, där Pro-modellerna får dubbla skärmar

Xiaomi 17 Pro Max har ett enormt 7 500 mAh-batteri

Alla tre modeller har Snapdragon 8 Elite Gen 5-chipset

Bara veckor efter lanseringen av mellanklassmodellerna Xiaomi 15T och 15T Pro har Xiaomi nu presenterat sina nya flaggskepp i form av Xiaomi 17-serien – och specifikationerna är minst sagt imponerande.

Toppmodellen Xiaomi 17 Pro Max är den mest intressanta. Både denna och Xiaomi 17 Pro har en extra skärm på baksidan, som påminner om den mindre täckskärmen på Samsung Galaxy Z Flip 7. Denna sekundära skärm kan användas för att rama in selfies tagna med huvudkamerorna, visa widgetar från appar och till och med spela spel – om man parar ihop den med ett officiellt Game Boy-liknande skal.

På Xiaomi 17 Pro Max är den bakre skärmen 2,9 tum, medan den på Xiaomi 17 Pro är 2,7 tum. Båda har en uppdateringsfrekvens på 120 Hz. Huvudskärmarna mäter 6,3 tum på 17 Pro och 6,9 tum på 17 Pro Max – även dessa med 120 Hz.

Image 1 of 2 Ett Game Boy-liknande fodral för Xiaomi 17 Pro-serien (Image credit: Xiaomi) Xiaomi 17 (Image credit: Xiaomi)

Enorma batterier och toppchipset

En annan höjdpunkt är batterikapaciteten. Xiaomi 17 Pro Max kommer med ett nästan löjligt stort batteri på 7 500 mAh, medan Xiaomi 17 Pro får 6 300 mAh. Som jämförelse har Samsung Galaxy S25 Ultra 5 000 mAh och iPhone 17 Pro Max 5 088 mAh (4 832 mAh utanför USA).

Båda telefonerna stödjer 100W snabbladdning – eller 50W trådlös laddning – och drivs av Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomms helt nya flaggskeppschipset, som ska göra dem kraftfullare än alla nuvarande Android-telefoner.

Kamerasystemet består av tre bakre kameror på 50 MP – vidvinkel, ultra-vidvinkel och 5x telefoto – tillsammans med en selfiekamera på 50 MP. Upp till 16 GB RAM och upp till 1 TB lagring finns också i båda modellerna.

Basmodellen Xiaomi 17 är något mindre spännande eftersom den saknar den extra skärmen, men erbjuder ändå en huvudskärm på 6,3 tum, en trippelkamera på 50 MP, Snapdragon 8 Elite Gen 5 och ett rejält batteri på 7 000 mAh.

Till en början lanseras Xiaomi 17-serien bara i Kina, men vi kan vänta oss att en eller flera av modellerna når Europa i början av nästa år.