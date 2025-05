Apples brettbare iPhone kan slå Samsung Galaxy Z Fold på to viktige punkter

Den brettbare iPhonen skal visstnok få en mindre skjermfold enn andre brettbare telefoner.

Den skal også ha et hengsel av høy kvalitet som forbedrer holdbarheten.

Lanseringen kan være en del av iPhone 18-serien.

Apple kommer svært sent inn i markedet for brettbare telefoner – mens Samsung forventes å lansere den syvende generasjonen av sine Galaxy Z Fold- og Z Flip-modeller i år, ser det ut til at Apples første brettbare telefon kommer i 2026. Men når den gjør det, kan den ha to klare fordeler.

Ifølge Bloombergs kjente Apple-ekspert Mark Gurman (via GSMArena) vil den brettbare iPhonen ha to store tekniske fordeler i forhold til dagens brettbare konkurrenter. Den første er en «nesten usynlig» brett i skjermen.

Samsung og andre produsenter har gradvis forbedret designet for å redusere synligheten av brett der skjermen foldes, men så langt har ingen klart å eliminere den helt – noe Apple ser ut til å være svært nær ved å gjøre.

Samsung Galaxy Z Fold 6 har en synlig brett. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Et solid hengsel

For det andre hevder Gurman at den sammenleggbare iPhonen vil ha et «hengsel av høyere kvalitet» sammenlignet med dagens brettbare telefoner. Han utdyper ikke denne påstanden, men tidligere rykter har nevnt at Apple kan ta i bruk flytende metall i hengslet, noe som kan forbedre holdbarheten og bidra til å redusere bretten ytterligere.

Det er uklart hvor mye et mer slitesterkt hengsel i seg selv vil friste mulige kjøpere – men en brettbar telefon med en nesten usynlig fold i skjermen og også med Apple-logoen på baksiden vil sannsynligvis generere mye interesse.

I tillegg, ifølge Gurman, kan den brettbare iPhonen lanseres som den dyreste modellen i iPhone-serien, snarere enn som en egen modellserie med et «nisjealternativt design».

Dette minner om hvordan Apple har behandlet sine mellomklassemodeller nylig – hvor de for eksempel droppet SE-navnet og i stedet lanserte iPhone 16e. Hvis den brettbare iPhonen kommer neste år, er det derfor mulig at den blir en del av iPhone 18-serien.

Vi har sannsynligvis fortsatt over et år igjen å vente, og selv om Gurmans merittliste med Apple-lekkasjer er svært god, burde all informasjon likevel tas med en klype salt.

