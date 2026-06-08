iPhone Ultra kan gjøre brettbare enheter til allemannseie – men ikke på grunn av maskinvaren

Apples første brettbare iPhone – som ventes å bli få navnet iPhone Ultra – eksisterer fortsatt mest i rykter, rykter fra forsyningskjeden og analytikernotater, men utsiktene føles allerede mindre nisjepregede enn de gjorde for et år siden.

Det er tydelig en appetitt blant iPhone-brukere på noe nytt. Apples årlige oppgraderinger har blitt jevnere, raskere og mer polerte, men også mer gjenkjennelige. Bedre kameraer, lysere skjermer og raskere brikker er fine og betyr definitivt fortsatt noe, men de endrer sjelden den grunnleggende formen på gjenstanden i lommen.

Jeg er imidlertid ikke overbevist om at selve formfaktoren er det som vil gjøre Apples debut innen brettbare telefoner til en suksess. Samsung, Google, Motorola, OnePlus, Oppo og andre har allerede bevist at brettbare telefoner kan være imponerende, nyttige og overraskende raffinerte. Apple kommer ikke til å havne i en kategori som trenger å reddes. Fordelen er enklere enn som så.

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Hvis iPhone Ultra blir mainstream, vil det være fordi Apple lager en brettbar telefon som føles som den mest naturlige iPhone-oppgraderingen på mange år. Enheten, hvis og når den slippes, skal føles kjent når den er lukket, mer kapabel når den er åpnet, og aldri fullt så merkelig som ideen om en brettbar iPhone sannsynligvis burde være.

Apple trenger ikke å finne opp den brettbare mobilen

Unbox Therapy undersøker en dummy-enhet av Apples brettbare iPhone Ultra (Image credit: Unbox Therapy)

Relativt sett er Apple veldig sent ute med brettbare telefoner, noe som noen ganger blir behandlet som et problem. I dette tilfellet kan det imidlertid være en gave.

Den første bølgen av brettbare telefoner gjorde den vanskelige jobben og beviste at fleksible skjermer kunne overleve i virkeligheten, hengsler kunne stoles på og apper kunne tilpasses. Noe av dette tok flere år, og noe av det er fortsatt under utvikling.

Men kategorien føles ikke lenger eksperimentell slik den en gang gjorde. Samsungs Galaxy Z Fold-serie er blitt tynnere og mer velpolert; Google har presset Pixel Fold-serien i en mer tradisjonell mobiltelefonlignende retning, og så videre. Brettbare telefoner er fortsatt dyre og uperfekte i 2026, men de er ikke lenger rare konseptenheter som bare teknologientusiaster drømmer om.

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Alt dette gir Apple en annen jobb: de må overbevise iPhone-eiere om at en brettbar iPhone gir mening.

Til syvende og sist er det her Apple pleier å være skarpest. Selskapet trenger sjelden å være først for at en ny enhetstype skal lande ordentlig. Med iPhone Ultra handler presentasjonen mindre om å bli med i den brettbare fremtiden og mer om å få en iPhone som kan gjøre enda mer.

Hengslet er bare halve utfordringen

Oppo Find N5, Samsung Galaxy Z Fold 7 og Honor Magic V5 har allerede imponert designmessig. (Image credit: Alex Walker-Todd)

Maskinvaren må selvfølgelig fortsatt være utmerket. Apple kan ikke komme inn på markedet for brettbare enheter med et tykt design, en distraherende brett eller et hengsel som gjør folk nervøse hver gang de åpner mobilen.

En brettbar iPhone Ultra ville nesten helt sikkert ligge øverst i Apples sortiment og koste titusener av kroner, så hovedskjermen, den ytre skjermen, kameraene, batteritiden og holdbarheten må føles verdt prisen.

Men velpolert maskinvare er det bare som får Apple til.

Som nevnt har konkurrerende telefonprodusenter allerede vist at brettbare mobiler kan være tynne og kraftige enheter. En renere brett eller et sterkere hengsel kan gjøre iPhone Ultra lettere å stole på, men det vil ikke forklare hvorfor folk burde endre måten de bruker telefonen sin på. Den jobben tilhører programvaren.

Den virkelige belønningen er en større iPhone

Apple iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

De fleste våkner ikke opp med et ønske om å kjøpe en brettbar telefon. De vil ha en bedre telefon – en som gjør hverdagsting litt enklere uten at de må tenke nytt, og som passer innenfor prisklassen deres. Det er der iPhone Ultra kan føles annerledes.

Lukket må den være som en vanlig iPhone; åpen må den bli noe mer nyttig uten å føles som en separat enhet. Å lese en artikkel, sjekke reiseplaner, redigere bilder, se videoer, svare på e-poster eller bruke Kart skal rett og slett føles mindre trangt.

Det høres opplagt ut, men det er i hovedsak hele budskapet. En brettbar iPhone trenger ikke å erstatte iPad-en din, og den vil sannsynligvis ikke være den beste iPhonen for folk flest med det første (jeg kan ikke se for meg at den detronisere iPhone 17 når det gjelder valuta for pengene). På kjernenivå trenger den bare å få den vanlige iPhonen til å føles litt begrenset når du har sett hva Ultra med dobbel skjerm kan bli.

iPadOS kan gi noen ledetråder

(Image credit: Apple)

Den indre skjermen i iPhone Ultra kan ikke bare være en strukket iPhone-skjerm. Hvis Apple vil at den skal føles genuint nyttig når den åpnes, trenger de et programvarespråk som er bygget for mer plass: apper som endrer størrelsen på en smidig måte, multitasking som føles naturlig, og en layout som gir bilder, videoer og dokumenter plass til å puste.

I den senere tid har Apple allerede beveget iPaden i den retningen. iPadOS-oppdateringer har gjort multitasking, vinduer, tilgang til filer og organisering av apper mer fleksibelt uten å bare gjøre iPaden om til en Mac.

Målet bør ikke være å få iPhone til å oppføre seg som en liten laptop eller iPad; det bør være å gjøre hverdagslige telefonoppgaver mindre anstrengende.

En brettbar iPhone må implementere en lettere versjon av den ideen: programvaren skal være mer evnerik enn iOS på en vanlig iPhone, men fortsatt enkel nok til å føles som en iPhone i det øyeblikket du åpner den.

For meg vil multitasking-opplevelsen være der iPhone Ultra synker eller flyter. Brettbare enheter selges ofte på grunn av sine multitasking-funksjoner, men multitasking på disse enhetene med dobbel skjerm kan ofte fortsatt føles anstrengende, hovedsakelig på grunn av programvarerelaterte problemer. Apples versjon må få vanlige sammenkoblinger – Safari og Notater, Kart og Meldinger, FaceTime og Kalender, Bilder og Mail – til å føles åpenbare, nyttige og enkle å gå tilbake til senere.

Målet burde ikke være å få iPhone til å oppføre seg som en liten laptop eller iPad; det bør være å få hverdagslige telefonoppgaver til å føles mindre anstrengende, der den ekstra skjermen vises akkurat når du trenger det.

Økosystemet er Apples hemmelige våpen

(Image credit: Future)

iPhone Ultra kan se radikal ut etter Apples standarder, samtidig som den oppfører seg som den tryggeste oppgraderingen man kan tenke seg. Den ville fortsatt være din iPhone for AirPods, Apple Watch, iMessage, FaceTime, iCloud, Apple Pay, MagSafe, Find My, App Store og alle hjemmets bekvemmeligheter som gjør at det å bytte fra iOS føles som et stort slit.

Denne kjennskapen er sannsynligvis Apples sterkeste fordel og kan gjøre mer for brettbare enheter enn noen enkelt spesifikasjon. Selskapet kan i hovedsak selge kjøpere den mest kapable versjonen av en enhet de allerede bruker hele dagen. Formen endres, men opplevelsen forblir gjenkjennelig – helt og holdent «iPhone».

Hengslet, brettet, tykkelsen og prisen på iPhone Ultra vil dominere diskusjonen før Apple viser frem noe offisielt. Det er uunngåelig, fordi det er de enkleste delene av en brettbar iPhone å forestille seg og kritisere før enhver praktisk erfaring med selve produktet i den virkelige verden.

Men iPhone Ultra vinner hvis disse detaljene raskt forsvinner når folk begynner å bruke den.

Apples virkelige knep kan være å gjøre den første brettbare enheten usynlig, eller i det minste ikke radikalt forskjellig fra iPhone-modellne kundene har blitt kjent med og elsket. Det tror vi vil være nøkkelen til iPhone Ultras suksess.