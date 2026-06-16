Apple kan låse de beste delene av Siri AI bak en ChatGPT-lignende betalingsmur

Siri AIs store oppdatering er for øyeblikket gratis, men en pålitelig kilde spår at Apple etter hvert vil introdusere et abonnement.

Det vil sannsynligvis bety at avanserte funksjoner som samtalesvar og bildegenerering vil være låst bak en betalingsmur, mens grunnleggende funksjoner vil forbli gratis.

Før den tid må Apple sannsynligvis forbedre AI-modellen og overbevise brukerne om at det faktisk er verdt å bruke den.

En av de største overraskelsene på WWDC 2026 var kanskje at Apple ikke annonserte noen abonnementsplaner for sitt lenge etterlengtede Siri AI-prosjekt. Konkurrenter som Gemini, ChatGPT og Claude plasserer sine mest avanserte modeller og funksjoner bak betalingsmurer, men Apple følger ikke den trenden ennå – selv om generøsiteten kanskje ikke varer evig.

Den kjente Apple-journalisten Mark Gurman hevder i sitt seneste nyhetsbrev for Bloomberg (via PhoneArena) at et abonnementsgebyr sannsynligvis er underveis til Siri – men ikke ennå, og ikke for alt.

Gurman tror at Apple vil fortsette å tilby alle Siris tidligere funksjoner gratis, samt de nye funksjonene for personlig kontekst på enheten, som kan søke gjennom meldinger og kalenderoppføringer. Han tror imidlertid at «vi vil se et separat abonnement på et tidspunkt» for funksjoner som samtalesvar og bildegenerering.

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(Image credit: Apple)

En sannsynlig fremtid

Dessverre virker dette som den mest sannsynlige veien Apple kan ta, ettersom disse AI-funksjonene forventes å bli svært dyre for selskapet. Apple betaler angivelig Google rundt 1 milliard dollar i året for tilgang til Gemini-teknologi, og i tillegg til det er det betydelige kostnader forbundet med å la hundrevis av millioner brukere kjøre avanserte oppgaver gjennom selskapets AI-system. Apple er ikke akkurat kjent for å drive med tap, så det er ikke vanskelig å se hvordan abonnementer kan brukes til å dekke de økte kostnadene.

Dessuten, som Gurman påpeker, er det allerede tegn på at denne fremtiden nærmer seg. iCloud+-abonnenter får for tiden større daglig tilgang til Siri AIs mest avanserte funksjoner, spesielt gjennom høyere bruksgrenser per dag.

Om et fremtidig Siri-abonnement vil bli solgt separat eller innebygd i visse nivåer av iCloud+ eller Apple One gjenstår å se, men en eller annen form for betalt tilgang virker svært sannsynlig.

Det større spørsmålet er imidlertid når Apple kan introdusere et slikt abonnement. Selskapet har sannsynligvis ventet fordi Siri AI fortsatt er i beta, og fordi tidlige inntrykk tyder på at tjenesten ennå ikke er like god som konkurrentene. Apple må også vinne tilbake brukere som for lengst har blitt lei av Siri og begynt å betale for konkurrerende tjenester i stedet.

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Som Gurman uttrykker det: «Apple er fortsatt på et punkt der de må bevise for forbrukerne at AI-teknologien deres er verdt å bruke, for ikke å snakke om å betale for.»

Så det vil ta tid før den nye Siri tar igjen, både når det gjelder funksjonalitet og popularitet. Men hvis og når den gjør det – noe Gurman mener kan skje innen de neste 12 månedene – er det en god sjanse for at brukerne må begynne å betale for å få tilgang til noen av funksjonene.