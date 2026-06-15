Apple kan låsa de bästa delarna av Siri AI bakom en ChatGPT-liknande betalvägg

Siri AI stora uppdatering är för närvarande kostnadsfri, men en trovärdig källa förutspår att Apple så småningom kommer att införa en prenumeration

Det skulle sannolikt innebära att avancerade funktioner som konversationsbaserade svar och bildgenerering låses bakom en betalvägg, medan grundfunktionerna fortsätter vara gratis

Innan dess behöver Apple sannolikt förbättra sin AI-modell och övertyga användarna om att den faktiskt är värd att använda

En av de största överraskningarna under WWDC 2026 var kanske att Apple inte presenterade några prenumerationsplaner för den länge efterlängtade satsningen på Siri AI. Konkurrenter som Gemini, ChatGPT och Claude placerar sina mest avancerade modeller och funktioner bakom betalväggar, men Apple följer ännu inte den trenden – även om generositeten kanske inte varar för alltid.

Den välkända Apple-journalisten Mark Gurman hävdar i sitt senaste nyhetsbrev för Bloomberg (via PhoneArena) att en abonnemangsavgift sannolikt är på väg till Siri – men inte än, och inte för allt.

Gurman tror att Apple kommer att fortsätta erbjuda alla tidigare Siri-funktioner gratis, liksom de nya funktionerna för personligt sammanhang på enheten, som kan söka igenom meddelanden och kalenderposter. Däremot tror han att "vi kommer att få se en separat prenumeration någon gång" för funktioner som konversationsbaserade svar och bildgenerering.

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(Image credit: Apple)

En sannolik framtid

Tyvärr framstår detta som den mest sannolika vägen för Apple att ta, eftersom de här AI-funktionerna väntas bli mycket kostsamma för företaget. Apple betalar enligt uppgifter omkring en miljard dollar om året till Google för tillgång till Gemini-tekniken, och därtill kommer betydande kostnader för att låta hundratals miljoner användare köra avancerade uppgifter via företagets AI-system. Apple är inte direkt känt för att driva verksamhet med förlust, så det är inte svårt att se hur prenumerationer skulle kunna användas för att täcka de ökade kostnaderna.

Som Gurman påpekar finns det dessutom redan tecken på att den här framtiden närmar sig. iCloud+-prenumeranter får i dagsläget större daglig tillgång till Siri AI mest avancerade funktioner, närmare bestämt genom högre användningsgränser per dag.

Om en framtida Siri-prenumeration kommer säljas separat eller bakas in i vissa nivåer av iCloud+ eller Apple One återstår att se, men någon form av betald åtkomst framstår som högst sannolik.

Den större frågan är dock när Apple kan tänkas införa en sådan prenumeration. Företaget har sannolikt avvaktat eftersom Siri AI fortfarande befinner sig i beta och eftersom tidiga intryck tyder på att tjänsten ännu inte är lika kapabel som rivalerna. Dessutom behöver Apple vinna tillbaka användare som för länge sedan tröttnat på Siri och istället börjat betala för konkurrerande tjänster.

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Som Gurman uttrycker det: "Apple befinner sig fortfarande på en punkt där företaget måste bevisa för konsumenterna att dess AI-teknik är värd att använda, än mindre värd att betala för."

Det kommer alltså att ta tid innan nya Siri kommer ikapp, både när det gäller funktionalitet och popularitet. Men om och när det sker – vilket Gurman tror kan hända inom de kommande tolv månaderna – finns det en stor chans att användare kommer att behöva börja betala för att få tillgång till vissa av funktionerna.