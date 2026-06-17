Apple avslører hvorfor Siri AI ble forsinket, og innrømmer at det ikke var den opprinnelige planen: «Vi rev alt ned til grunnen»

Apple har forklart hvorfor den store oppgraderingen av Siri AI har tatt så lang tid.

Selskapet bygde først en «iterativ» versjon oppå den eksisterende Siri, men den levde ikke opp til Apples visjon.

Siri ble derfor gjenoppbygd fra grunnen av.

Siri AIs store oppgradering skal endelig lanseres senere i år, lenge etter at den opprinnelig ble lovet, men Apple har nå gitt litt innsikt i hva som egentlig lå bak den lange forsinkelsen.

Under en samtale etter WWDC, som 9to5Mac og TechRadar deltok i, forklarte Mike Rockwell (Apple-sjefen som tok over Siri-teamet i fjor) at selskapet allerede hadde klart å bygge en fungerende versjon av Siri AI tilbake i 2025, «som var en slags trinnvis utvikling på toppen av den opprinnelige Siri», men at «vi følte ikke at den virkelig leverte visjonen og opplevelsen vi ønsket å skape».

Dermed valgte teamet å «gjenoppbygge Siri fra grunnen av, bokstavelig talt rive den ned til grunnen», noe som ifølge Rockwell har resultert i «en betydelig mer evnerik Siri».

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Apples Mike Rockwell taler på WWD 2026. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

En nødvendig endring i strategien

Det ser ut til at Apple forlot sin opprinnelige plan om å videreutvikle den eksisterende Siri etter å ha innsett at det ikke ville være nok til å møte brukernes forventninger. Deretter startet det mye mer omfattende arbeidet med å gjenoppbygge hele den digitale assistenten fra bunnen av.

Om dette er en tilfredsstillende forklaring kan selvfølgelig diskuteres. Det kan argumenteres for at et selskap med Apples ressurser, erfaring og ekspertise burde ha forstått fra starten av hva som krevdes for å skape en virkelig AI-drevet assistent, spesielt når det allerede fantes flere konkurrerende modeller å la seg inspirere av.

Samtidig gir det i det minste en viss forklaring på hvorfor prosjektet har dratt ut så lenge. Og selv om Apples opprinnelige mål om en mer begrenset oppgradering kan ha vært kortsiktig, var beslutningen om å skrote den planen og gjenoppbygge Siri fra bunnen av sannsynligvis den riktige, ikke minst med tanke på hvor imponerende konkurransen i feltet har blitt.