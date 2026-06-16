Apple avslöjar varför Siri AI försenades och medger att det inte var den ursprungliga planen: "Vi rev ner allt till grunden"

Apple har förklarat varför Siri AI:s stora uppgradering har tagit så lång tid

Företaget byggde först en "iterativ" version ovanpå den befintliga Siri, men den levde inte upp till Apples vision

Siri byggdes därför om helt från grunden

Siri AI:s stora uppgradering ser äntligen ut att lanseras senare i år, långt efter att den ursprungligen utlovades, men Apple har nu gett en inblick i vad som egentligen låg bakom den långa förseningen.

Under ett samtal efter WWDC, som 9to5Mac och TechRadar deltog i, förklarade Mike Rockwell (Apple-chefen som tog över ledningen för Siri-teamet förra året) att företaget redan under 2025 lyckades bygga en fungerande version av Siri AI "som var en slags stegvis utveckling ovanpå den ursprungliga Siri", men att "vi inte kände att den verkligen levererade den vision och den upplevelse som vi ville skapa."

Som ett resultat valde teamet att "bygga om Siri från grunden, bokstavligen riva ner allt till grunden", vilket enligt Rockwell har resulterat i "en betydligt mer kapabel Siri".

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Apples Mike Rockwell talar på WWD 2026. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

En nödvändig förändring av strategin

Det verkar alltså som att Apple övergav sin ursprungliga plan att vidareutveckla den befintliga Siri efter att ha insett att det inte skulle räcka för att möta användarnas förväntningar. Därefter påbörjades det betydligt mer omfattande arbetet med att bygga om hela den digitala assistenten från grunden.

Om det här är en tillfredsställande förklaring går förstås att diskutera. Man kan hävda att ett företag med Apples resurser, erfarenhet och kompetens borde ha förstått redan från början vad som krävdes för att skapa en verkligt AI-driven assistent, särskilt när det redan fanns flera konkurrerande modeller att inspireras av.

Samtidigt ger det åtminstone en viss förklaring till varför projektet har dragit ut så länge på tiden. Och även om Apples ursprungliga mål om en mer begränsad uppgradering kan ha varit kortsiktigt, var beslutet att skrota den planen och bygga om Siri från grunden sannolikt det rätta, inte minst med tanke på hur imponerande konkurrensen inom området har blivit.