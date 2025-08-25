Jeg er iPhone-fan, men disse 5 tingene fra Pixel 10-lanseringen gjorde meg sjalu

Jeg har vært en lykkelig iPhone-eier siden 3GS i 2009, og ja, jeg har oppgradert siden den gang. Ikke én gang på disse 16 årene har jeg blitt virkelig fristet til å bytte til Android eller en Pixel-telefon. Men å se lanseringen av Google Pixel 10 denne uken var første gang på lenge at jeg i det hele tatt har begynt å vurdere en fremtid uten Apple-produkter.

Googles nye Pixel-modeller er langt fra perfekte, og jeg er fortsatt langt unna å bytte. Men det var den generelle tonen i arrangementet (fra et teknologisk perspektiv, ikke den pinlige kjendis-delen) som fikk meg til å føle et skifte i momentum for smarttelefoner. Pixel-telefonene vil fortsette å være en nisje sammenlignet med iPhone, men Google vet at KI er deres tidsalder – og Pixel 10-lanseringen viste at selvtilliten deres er velbegrunnet.

Pixel-modellene er de mest iPhone-lignende telefonene innenfor Android-universet – snarere enn prangende spesifikasjoner og ytelsesrivalisering, handler de om funksjoner. Det er disse funksjonene, pluss Googles uventede fokus på reparerbarhet og morsomt tilbehør, som fanget oppmerksomheten min som en mangeårig Apple-fan. Her er de fem tingene jeg synes Apple må ta tak i når de lanserer iPhone 17 i september.

1. Faktisk nyttige KI-funksjoner

Den viktige fotnoten her er at vi ikke vet nøyaktig hvor godt Googles nye KI-funksjoner, som Magic Cue, faktisk vil fungere i praksis. Jeg har mistet tellingen på hvor mange ganger Google har lovet oss sømløs KI-magi, bare for å se at det har falt fra hverandre i bruk i den virkelige verden.

Mitt inntrykk fra Pixel 10-lanseringen er imidlertid at Google har noen virkelig gode ideer, og enda viktigere, er i en god posisjon til å lykkes. Ta Magic Cue, for eksempel – den beskrives som KI-smarttelefonassistenten vi alle har ønsket oss de siste årene, som dukker opp med relevante filer eller kalenderoppføringer når vi sender meldinger eller ringer venner.

(Image credit: Google)

Selv som iPhone-bruker lever jeg fortsatt mye i Googles verden, og bruker Kalender, Kart og Gmail. Jeg bruker til og med Gmail-appen i stedet for Apple Mail på iPhonen min. Så ideen om en KI-assistent som kan knytte alle disse tjenestene sammen er forlokkende – og jeg ser egentlig ikke for meg at Apple Intelligence vil gjøre det bedre enn Gemini med det første.

Selvfølgelig er det bekymringer rundt personvern, og det blir sannsynligvis en treg start, men mange av Googles KI-funksjoner, som taleoversettelse, fungerer bra. Det har lenge føltes som om Apple har hengt etter på de områdene innen KI som appellerer til meg mest, bortsett fra Genmojis og Image Playground. Pixel 10-lanseringen hamret virkelig inn det budskapet.

2. Foldable-forsøk

Google vet at de ikke er ledende innen brettbare telefoner, men jeg liker at de i det minste er villige til å prøve seg og videreutvikle modellen. Som du kan lese i våre førsteinntrykk av Google Pixel 10 Fold, er den ikke kjedelig, og den er fortsatt noen skritt bak Samsung Galaxy Z Fold 7 på grunn av sistnevntes lavere vekt, tykkelse og kameraer.

Men selve eksistensen av en brettbar modell gjør Pixel 10-serien mer spennende. Hvis jeg var på Team Pixel i stedet for Apple, ville jeg følt meg trygg på å vite at selv om Google ikke er en mester innen brettbare telefoner, forbedrer de i det minste teknologien sin og får den virkelige tilbakemeldingen de trenger for en dag å lage en virkelig flott Pixel Fold. Kanskje.

(Image credit: Google)

Etter så mange år med Apple vet jeg at det ikke er slik de jobber med ny teknologi. De venter til andre offentlig har løst startproblemene før de hopper ombord med den polerte versjonen som andre har jobbet seg frem til. I hvert fall i teorien.

Er jeg sikker på at de vil gjøre dette med brettbare enheter? Ikke egentlig, med tanke på Apple Vision Pro og Apple Intelligence. Det ryktes at iPhone Fold skal løse mange av problemene med brettbare mobiler (skjermbrett, svake hengsler med mer), men når den lanseres, er jeg kanskje allerede mer interessert i skjermløse KI-dingser som får brettbare enheter til å virke gamle og kjedelige.

3. KI-helsecoach

Helse og trening er det området der jeg er mest begeistret for det personlige potensialet til KI. Selv om jeg lenge har vært en fan av svømming i åpent vann og triatlon, har jeg aldri vært en skikkelig datanerd når det gjelder puls eller VO2 max – og det er derfor Googles nye KI-helsecoach virkelig appellerer til meg.

Dessverre fikk vi ikke høre mange detaljer, men konseptet er spennende – en personlig KI-helsecoach, trent på trenings-, søvn- og ernæringsdataene dine, som kan gjøre små justeringer i planene dine basert på beregningene dine og hvordan du føler deg.

A New, Personalized Health Coach is Coming to Fitbit - YouTube Watch On

Jeg har alltid slitt med konflikten mellom treningsplaner og virkeligheten, der skader, dårlig søvn og andre ting ofte har sabotert mine gode intensjoner og ført til lange, ufrivillige avbrudd. I teorien kan den nye KI-helsecoachen for den redesignede Fitbit-appen løse dette – for eksempel ved å la meg snakke med assistenten om øvelser for den stive ryggen min eller de beste treningsalternativene for en søvndeprivert kropp.

Gjør Apple noe lignende? Nesten helt sikkert, med rykter om Project Mulberry som nylig antydet at en AI-helsecoach vil være en del av en redesignet Apple Health-app. Men igjen, jeg er ikke overbevist om at Apple er best rustet til å vinne her – Googles KI-coach drives av Gemini, og så langt har Apples intelligensfunksjoner vært ganske mangelfulle.

4. Kamerakonsistens

Jeg har lenge vært en Pro iPhone-kjøper, ettersom kameraene er viktige for meg – men jeg forstår ikke hvorfor telefotokameraer fortsatt skal være forbeholdt de dyrere modellene. Pixel 10-serien har skrotet den forskjellen, og selv basismodellen er utstyrt med et 5x telefotokamera.

Dette gjenspeiler Pixel-serien som helhet på en god måte. De er mye mer tilgjengelige for den gjennomsnittlige fotografen enn iPhone, som det ryktes at de nok en gang vil holde telefotokameraene sine eksklusive for Pro-modellene i iPhone 17-serien. Selv som Pro-eier føles det litt gjerrig.

(Image credit: Google)

Denne sansen for å gjøre fotografering mer tilgjengelig for alle er også grunnlaget for Camera Coach, en ny KI-funksjon som forteller deg hvordan du best komponerer og tar bilder. Det er ikke en funksjon jeg ville brukt selv, men jeg liker konseptet og er glad for at det er der.

Når det er sagt, er jeg ikke en fan av alle Googles KI-kamerafunksjoner. Deres nye 100x Pro Res Zoom (ikke å forveksle med Super Res Zoom) føles som om den flytter grensene for hvor mye KI-generert detalj som burde være i bildene våre. Det fungerer ikke på mennesker ennå, og Pro Res Zoom-bilder er merket som «redigert med KI-verktøy», men det føles fortsatt litt for mye for meg.

5. Pixel Watch 4 og dens reparerbarhet

Jeg har lenge brukt Apple Watch, men den nye Pixel Watch 4 har hoppet på trenden med en skikkelig kul funksjon. Så lenge du har en Torx-skrutrekker, kan du bytte batteri eller skjerm hjemme. Imponerende nok påvirker ikke denne nødvendige funksjonen klokkens vannmotstand.

Den eneste ulempen er at Google har måttet flytte ladepinnene til siden av enheten, noe som betyr nok en ny ladedokk. Men dokken ser faktisk ganske kul ut, og den generelle reparasjonsmuligheten er en stor triumf.

(Image credit: Google)

Jeg venter at Apple Watch vil matche Pixel Watch 4s andre store nyhet – telefonløs satellitttilkobling for nødsituasjoner – men jeg er mindre sikker på at vi vil se noen store designendringer i årets Apple Watch 11.

Rykter peker mot en større redesign av Apple Watch 12, men det er fortsatt ingen ord om reparerbarhet. Det er et annet område der Apple føler at de henger etter og hviler seg på sin «karbonnøytrale» troverdighet. Men jeg håper å bli positivt overrasket i september.