Jag är ett iPhone-fan, men de här 5 sakerna från Pixel 10-lanseringen gjorde mig avundsjuk

Jag har varit en lycklig iPhone-ägare sedan 3GS ända tillbaka 2009, och ja, jag har uppgraderat sedan dess. Inte en enda gång under de 16 åren har jag på riktigt varit frestad att byta till Android eller en Pixel-telefon. Men när jag tittade på lanseringen av Google Pixel 10 den här veckan var det första gången på länge som jag åtminstone började överväga en framtid utan Apple-produkter.

Googles nya Pixels är långt ifrån perfekta och jag är fortfarande långt ifrån att byta. Men det var den övergripande tonen på eventet (ur ett teknikperspektiv, inte kändis-cringe-delen) som fick mig att känna ett skifte i momentum för smartphones. Pixels kommer att fortsätta vara nisch jämfört med iPhones, men Google vet att AI är deras era – och Pixel 10-lanseringen visade att deras självsäkerhet är välgrundad.

Pixels är de mest iPhone-liknande telefonerna på Android – snarare än flashiga specifikationer och benchmark-strider handlar de om funktioner. Det är de funktionerna, plus Googles oväntade satsning på reparerbarhet och roliga tillbehör, som fångade min uppmärksamhet som långvarig Apple-fan.

Här är de fem saker jag tycker att Apple måste svara på vid lanseringen av iPhone 17 i september.

1. Faktiskt användbara AI-funktioner

Den stora fotnoten här är att vi inte vet exakt hur bra Googles nya AI-funktioner, som Magic Cue, faktiskt kommer att fungera i praktiken. Jag har tappat räkningen på hur många gånger Google har lovat oss sömlös AI-magi, bara för att det sedan faller isär i verklig användning.

Mitt intryck från Pixel 10-lanseringen är dock att Google har några riktigt bra idéer och viktigast av allt, är i bästa positionen för att lyckas. Ta Magic Cue, till exempel – den beskrivs som den AI-smartphone-assistent vi alla har velat ha de senaste åren, som dyker upp med relevanta filer eller kalenderposter när vi skickar meddelanden eller ringer vänner.

Även som iPhone-användare lever jag fortfarande mycket i Googles värld som användare av Calendar, Maps och Gmail. Jag använder till och med Gmail-appen istället för Apple Mail på min iPhone. Så tanken på en AI-assistent som kan knyta ihop alla dessa tjänster är lockande – och jag ser inte riktigt Apple Intelligence göra det bättre än Gemini inom överskådlig tid.

Självklart finns det integritetsfrågor och det blir troligen en långsam start, men många av Googles AI-funktioner, som röstöversättning, fungerar bra direkt på enheten. Det har länge känts som att Apple halkar efter inom de AI-områden som lockar mig mest, som inte är Genmojis och Image Playground. Pixel 10-lanseringen hamrade verkligen in det budskapet.

2. Foldable-försök

Google vet att de inte är ledande inom vikbara telefoner, men jag gillar att de åtminstone är villiga att kasta in hatten i ringen och iterera. Som du kan läsa i vårt tidiga test av Google Pixel 10 Fold, är det ingen omdaning och den ligger fortfarande ett par steg bakom Samsung Galaxy Z Fold 7 på grund av sin sämre vikt, tjocklek och kameror.

Men bara existensen av en vikbar modell gör Pixel 10-serien mer spännande. Om jag vore i Team Pixel istället för Apple, skulle det kännas tryggt att veta att även om Google inte är en foldables-mästare, så förfinar de åtminstone sin teknik och får den feedback de behöver i verkligheten för att en dag göra en riktigt bra Pixel Fold. Kanske.

Efter så många år med Apple vet jag att det inte är så de jobbar med ny teknik. De väntar tills andra offentligt har löst barnsjukdomarna innan de hoppar förbi alla med den polerade versionen som andra har kämpat sig fram till. Åtminstone i teorin.

Är jag säker på att de kommer göra detta med vikbara? Inte särskilt, om man ser till Apple Vision Pro och Apple Intelligence. iPhone Fold ryktas lösa många av foldable-problemen (skärmveck, svaga gångjärn och mer), men när den väl lanseras kanske jag redan är mer intresserad av skärmlösa AI-prylar som får foldables att kännas gamla och tråkiga.

3. AI-hälsocoach

Hälsa och träning är det område där jag är mest exalterad över AI:s personliga potential. Även om jag länge har gillat öppet-vatten-simning och triathlon, har jag aldrig varit en riktig datanörd när det gäller puls eller VO2 max – och det är därför Googles nya AI-hälsocoach verkligen lockar mig.

Tyvärr fick vi inte höra särskilt många detaljer, men konceptet är spännande – en personlig AI-hälsocoach, tränad på din tränings-, sömn- och näringsdata, som kan göra små justeringar av dina planer baserat på dina mätvärden och hur du mår.

Jag har alltid kämpat med konflikten mellan träningsplaner och verkligheten, där skador, dålig sömn och andra saker ofta har saboterat mina goda intentioner och lett till längre uppehåll. I teorin skulle den nya AI-hälsocoachen för den omgjorda Fitbit-appen kunna lösa det här – till exempel genom att låta mig konversera med assistenten om övningar för min stela rygg eller det bästa alternativet till träning för en kropp som lider av sömnbrist.

Gör Apple något liknande? Nästan garanterat, med rykten om Project Mulberry som nyligen antytt att en AI-hälsocoach kommer bli en del av en omgjord Apple Health-app. Men jag är återigen inte övertygad om att Apple är bäst rustat att vinna här – Googles AI-coach drivs av Gemini och hittills har Apple Intelligence-funktionerna varit rätt bleka.

4. Kamerakonsistens

Jag har länge köpt Pro-modellerna av iPhone, eftersom kamerorna är viktiga för mig – men jag förstår inte varför telekameror fortfarande ska vara reserverade för de dyrare modellerna. Pixel 10-serien har skrotat den skillnaden, med även basmodellen utrustad med en 5x telekamera.

Det här speglar Pixel-serien som helhet på ett bra sätt. De är mycket mer tillgängliga för den genomsnittliga fotografen än iPhones, som enligt rykten återigen kommer att hålla sina telekameror exklusiva för Pro-modellerna i iPhone 17-serien. Även som Pro-ägare känns det lite snålt.

Den här känslan av att göra fotografering mer tillgänglig för alla är också grunden för Camera Coach, en ny AI-funktion som berättar hur du bäst ska komponera och ta bilder. Det är inte en funktion jag själv skulle använda, men jag gillar konceptet och är glad att det finns.

Med det sagt gillar jag inte alla Googles AI-kamerafunktioner. Deras nya 100x Pro Res Zoom (inte att förväxla med Super Res Zoom) känns som att det går över gränsen för hur mycket AI-genererad detalj som borde finnas i våra bilder. Det fungerar ännu inte på människor och Pro Res Zoom-foton är märkta som ”redigerade med AI-verktyg”, men det känns ändå som lite för mycket enligt mig.

5. Pixel Watch 4:s reparerbarhet

Jag har länge varit Apple Watch-användare, men den nya Pixel Watch 4 har hunnit före med en väldigt cool funktion. Så länge du har en Torx-skruvmejsel kan du byta ut dess batteri eller skärm hemma.

Imponerande nog påverkar den här nödvändiga funktionen inte klockans vattentålighet. Den enda nackdelen är att Google har behövt flytta laddstiften till sidan av enheten, vilket betyder ännu en ny laddningsdocka. Men dockan ser faktiskt rätt snygg ut och reparerbarheten är totalt sett en stor vinst.

Jag förväntar mig att Apple Watch matchar Pixel Watch 4:s andra stora nyhet – satellitanslutning utan telefon för nödsituationer – men jag är mindre säker på att vi får se några större designförändringar i årets Apple Watch 11.

Ryktena pekar på en större redesign för Apple Watch 12, men det finns fortfarande inget snack om reparerbarhet. Det är ännu ett område där det känns som att Apple halkar efter och lutar sig tillbaka på sina ”koldioxidneutrala” meriter. Men jag hoppas att jag blir positivt överraskad i september.