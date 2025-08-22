Google har slopat Battery Share på Pixel 10 – men av en bra anledning

Google Pixel 10-serien inkluderar inte Battery Share

Denna funktion togs bort för att möjliggöra Qi2 magnetisk trådlös laddning

Alla Pixel-fans är inte glada över denna förändring

Google Pixel 10-serien kommer med ett antal nya funktioner, men den saknar också vissa saker, där Battery Share märkbart inte finns på dessa telefoner.

Det är Googles namn på dess omvända trådlösa laddningsfunktion – med andra ord möjligheten att använda din telefon för att trådlöst ladda andra enheter. Det är en vanlig funktion på Android-telefoner, inklusive Google Pixel 9-serien, men den saknas på Pixel 10.

Det finns dock en bra anledning till detta. DroidReader frågade Google och fick veta att uppsättningen magneter som krävs för Qi2 magnetisk trådlös laddning “skapar en stark anslutning till laddaren men innebär en fysisk begränsning för omvänd trådlös laddning.”

Med andra ord, tillägget av Qi2 magnetisk trådlös laddning (som gör att du kan använda de nya Pixelsnap-tillbehören) innebar att Google var tvungna att ta bort Battery Share.

MagSafe med Pixel-branding

Google Pixel 10 Pro med ett PixelSnap-tillbehör. (Image credit: Philip Berne / Future)

För de flesta skulle vi gissa att detta är ett bra byte. Pixelsnap är väldigt likt MagSafe – det är ett ekosystem av trådlösa laddare och tillbehör som ställ och grepp som kan fästas på baksidan av din Pixel 10 med magneter.

Det är en praktisk funktion, men alla är inte nöjda med denna förändring, med en Reddit-tråd som innehåller kommentarer som “detta gör ont” och “Jag tyckte att Battery Share var en så användbar funktion.”

Ändå nämnde andra kommentarer att de knappt eller aldrig använde det, så det är verkligen inte en universellt älskad funktion. Förhoppningsvis kommer även de som gillade Battery Share att uppskatta Pixelsnap också – men om inte, erbjuder andra märken som Samsung fortfarande liknande funktioner för omvänd trådlös laddning.

