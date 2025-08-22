Google har slopat Battery Share på Pixel 10 – men av en bra anledning
Battery Share har försvunnit på Google Pixel 10-serien.
- Google Pixel 10-serien inkluderar inte Battery Share
- Denna funktion togs bort för att möjliggöra Qi2 magnetisk trådlös laddning
- Alla Pixel-fans är inte glada över denna förändring
Google Pixel 10-serien kommer med ett antal nya funktioner, men den saknar också vissa saker, där Battery Share märkbart inte finns på dessa telefoner.
Det är Googles namn på dess omvända trådlösa laddningsfunktion – med andra ord möjligheten att använda din telefon för att trådlöst ladda andra enheter. Det är en vanlig funktion på Android-telefoner, inklusive Google Pixel 9-serien, men den saknas på Pixel 10.
Det finns dock en bra anledning till detta. DroidReader frågade Google och fick veta att uppsättningen magneter som krävs för Qi2 magnetisk trådlös laddning “skapar en stark anslutning till laddaren men innebär en fysisk begränsning för omvänd trådlös laddning.”
Med andra ord, tillägget av Qi2 magnetisk trådlös laddning (som gör att du kan använda de nya Pixelsnap-tillbehören) innebar att Google var tvungna att ta bort Battery Share.
MagSafe med Pixel-branding
För de flesta skulle vi gissa att detta är ett bra byte. Pixelsnap är väldigt likt MagSafe – det är ett ekosystem av trådlösa laddare och tillbehör som ställ och grepp som kan fästas på baksidan av din Pixel 10 med magneter.
Det är en praktisk funktion, men alla är inte nöjda med denna förändring, med en Reddit-tråd som innehåller kommentarer som “detta gör ont” och “Jag tyckte att Battery Share var en så användbar funktion.”
Ändå nämnde andra kommentarer att de knappt eller aldrig använde det, så det är verkligen inte en universellt älskad funktion. Förhoppningsvis kommer även de som gillade Battery Share att uppskatta Pixelsnap också – men om inte, erbjuder andra märken som Samsung fortfarande liknande funktioner för omvänd trådlös laddning.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.