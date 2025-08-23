Jag har testat både Google Pixel 10 Pro Fold och Samsung Galaxy Z Fold 7 – och det finns en klar vinnare

Googles nya Pixel 10 Pro Fold är utan tvekan en bra telefon och en imponerande vikbar enhet, men inget existerar i ett vakuum.

Den anländer bara veckor efter att Samsung presenterade sin förvånansvärt tunna och lätta Samsung Galaxy Z Fold 7 – en enhet som höjde ribban för alla andra vikbara telefoner som lanserats därefter.

Det är inte så att Galaxy Z Fold 7 är bättre än Pixel 10 Pro Fold på alla områden – under min än så länge korta tid med Google Pixel 10 Pro har jag hyllat Googles senaste vikbara för två väldigt specifika förbättringar (mer om dessa senare). Men bara sett ur ett perspektiv av mått och vikt går det knappt att jämföra de två modellerna.

Trots att de båda har ungefär lika stora front- och huvudskärmar ser telefonerna ganska olika ut. Detta beror delvis på de olika skärmformaten på deras respektive frontskärmar.

Pixel 10 Pro Fold är 3 tum bred, medan Galaxy Z Fold 7 är 2,8 tum bred. Trots att den är smalare har Galaxy Z Fold 7 med sina 6,5 tum ändå en större skärm än Pixel 10 Pro Fold på 6,4 tum, tack vare att den är högre.

Image 1 of 2 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

När man öppnar dem är huvudskärmarna ganska lika, men Galaxy Z Fold 7:s flexibla display har tunnare ramar och är betydligt mer fyrkantig.

De här skillnaderna i skärmar är dock bara en liten del av varför Galaxy Z Fold 7 direkt känns som en mer attraktiv enhet.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Uppfälld är Pixel 10 Pro Fold 5,2 mm tjock. Det är ganska tunt och förra året när jag först såg Pixel 9 Pro Fold blev jag med rätta imponerad. Men det var förra året.

I år är Galaxy Z Fold 7 bara 4,2 mm tjock. Skillnaden blir ännu tydligare när man fäller ihop Pixel 10 Pro Fold, som blir 10,8 mm tjock, jämfört med Z Fold 7 som bara är 8,9 mm. Som jämförelse är Galaxy S25 Ultra 8,2 mm tjock.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Även om jag inte skulle kalla Pixel 10 Pro Fold tung med sina 256 gram, så är den långt ifrån lika lätt som Galaxy Z Fold 7 på 215 gram – en telefon som är en ren fröjd att hålla i och stoppa i fickan. Google Pixel 10 Pro är trevlig men inte anmärkningsvärd på den punkten.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Kamerorna är ett annat område där Galaxy Z Fold 7 till största delen tog ett steg framåt medan Google lät Pixel 10 Pro Fold stå stilla.

Samsung uppgraderade huvudkamerans sensor i Z Fold 7 till 200 MP, medan Google lämnade kamerauppsättningen oförändrad från Pixel 9 Pro Fold. Det enda foto-område där Pixel 10 Pro Fold är den tydliga vinnaren är på zoomkameran. Ja, den är oförändrad sedan förra modellen, men det är också en 10,8 MP kamera med 5x optisk zoom. Galaxy Z Fold sitter fast med en 10 MP kamera med 3x optisk zoom.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Det finns mindre synliga områden där Pixel 10 Pro Fold slår Z Fold 7. Ett är dess imponerande IP68-skydd, vilket betyder att Pixel 10 Pro Fold klarar både vatten och damm. Z Fold 7 är inte lika väl skyddad; den har bara IP48 och är inte redo för stranden.

Den andra lite dolda stora förändringen gäller laddning och den är faktiskt tvådelad. Pixel 10 Pro Fold stöder snabb Qi2-laddning och introducerar MagSafe-liknande laddning och stöd för ställ på Android i form av Pixelsnap, som låter dig magnetiskt fästa laddare, ställ och grepp. Det är synd att Samsung inte inkluderade en liknande funktion i någon av sina Galaxy-telefoner, men jag misstänker att Pixelsnap-funktioner snart kommer att dyka upp på alla Android-telefoner.

Pixel 10 Pro Fold vinner också tydligt på pris, med en prislapp på bara 21 990 kronor, jämfört med Galaxy Z Fold 7 på 24 990 kronor.

Så för de som främst vill minska belastningen på plånboken kan Pixel 10 Pro Fold vara det självklara valet. Men om det är en lätt, ultratunn design och en riktigt kraftfull kamerasensor du är ute efter, då är Z Fold 7 vinnaren.