Jeg har testet både Google Pixel 10 Pro Fold og Samsung Galaxy Z Fold 7 – og det finnes en klar vinner.

Googles nye Pixel 10 Pro Fold er utvilsomt en flott telefon og en imponerende brettbar telefon, men ingenting eksisterer i et vakuum.

Den kommer bare uker etter at Samsung avduket sin overraskende tynne og lette Samsung Galaxy Z Fold 7 – en enhet som hevet standarden for alle andre brettbare telefoner som siden har blitt lansert.

Det er ikke det at Galaxy Z Fold 7 er bedre enn Pixel 10 Pro Fold på alle måter – i min så langt korte tid med Google Pixel 10 Pro har jeg rost Googles nyeste brettbare telefon for to veldig spesifikke forbedringer (mer om disse senere). Men fra et rent størrelses- og vektperspektiv er det vanskelig å sammenligne de to modellene.

Til tross for at begge har omtrent samme størrelse på front- og hovedskjermene, ser telefonene ganske forskjellige ut. Dette skyldes delvis de forskjellige skjermformatene på de respektive frontskjermene.

Pixel 10 Pro Fold er 3 tommer bred, mens Galaxy Z Fold 7 er 2,8 tommer bred. Til tross for at den er smalere, har Galaxy Z Fold 7, på 6,5 tommer, fortsatt en større skjerm enn Pixel 10 Pro Fold på 6,4 tommer, takket være den større høyden.

Image 1 of 2 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Når de er åpnet, er hovedskjermene ganske like, men den fleksible skjermen til Galaxy Z Fold 7 har tynnere rammer og er betydelig mer firkantet.

Disse forskjellene i skjermer er imidlertid bare en liten del av årsaken til at Galaxy Z Fold 7 umiddelbart føles som en mer attraktiv enhet.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Når den er utbrettet, er Pixel 10 Pro Fold 5,2 mm tykk. Det er ganske tynt, og i fjor da jeg så Pixel 9 Pro Fold for første gang, ble jeg med rette imponert. Men det var i fjor.

I år er Galaxy Z Fold 7 bare 4,2 mm tykk. Forskjellen blir enda tydeligere når du bretter Pixel 10 Pro Fold, som er 10,8 mm tykk, sammenlignet med Z Fold 7, som bare er 8,9 mm. Til sammenligning er Galaxy S25 Ultra 8,2 mm tykk.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Selv om jeg ikke ville kalt Pixel 10 Pro Fold tung med dens 256 gram, er den ikke på langt nær så lett som Galaxy Z Fold 7 med sine 215 gram – en telefon som er en fryd å holde og putte i lommen. Google Pixel 10 Pro er fin, men ikke bemerkelsesverdig i så måte.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Kameraene er et annet område der Galaxy Z Fold 7 i stor grad har tatt et skritt fremover, mens Google lot Pixel 10 Pro Fold stå stille.

Samsung oppgraderte hovedkamerasensoren i Z Fold 7 til 200 MP, mens Google lot kameraoppsettet være uendret fra Pixel 9 Pro Fold. Det eneste området innen fotografering der Pixel 10 Pro Fold er den klare vinneren, er zoomkameraet. Ja, det er uendret fra forrige modell, men det er også et 10,8 MP-kamera med 5x optisk zoom. Galaxy Z Fold sitter fast med et 10 MP-kamera med 3x optisk zoom.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Det finnes mindre åpenbare områder der Pixel 10 Pro Fold slår Z Fold 7. Det ene er den imponerende IP68-klassifiseringen, som betyr at Pixel 10 Pro Fold er vann- og støvbestandig. Z Fold 7 er ikke like godt beskyttet; den er bare IP48-klassifisert og er ikke klar for stranden.

Den andre litt skjulte store endringen er lading, og den er faktisk todelt. Pixel 10 Pro Fold støtter rask Qi2-lading og introduserer MagSafe-lignende lading og stativstøtte til Android i form av Pixelsnap, som lar deg feste ladere, stativ og grep magnetisk. Det er synd at Samsung ikke inkluderte en lignende funksjon på noen av Galaxy-telefonene sine, men jeg mistenker at Pixelsnap-funksjoner snart vil komme til alle Android-telefoner.

Pixel 10 Pro Fold vinner også klart på pris, med en prislapp på bare 23 490 kroner, sammenlignet med Galaxy Z Fold 7s 25 990 kroner.

Så for de som først og fremst ønsker å lette byrden på lommeboken, kan Pixel 10 Pro Fold være det opplagte valget. Men hvis du er ute etter en lett, ultratynn design og en virkelig kraftig kamerasensor, er Z Fold 7 vinneren.