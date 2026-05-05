En av de beste funksjonene i YouTube Premium kommer endelig til gratisbrukere

YouTube ruller ut bilde-i-bilde (PiP) til gratisbrukere globalt

Dette har allerede vært tilgjengelig for gratisbrukere i USA, men andre steder har du måttet være Premium- eller Premium Lite-kunde

Med PiP kan du fortsette å se videoer i et lite vindu når du forlater YouTube-appen

Hvis du ikke har YouTube Premium, bør du kanskje vurdere det, ettersom det uten tvil er en av de bedre abonnementstjenestene der ute. Men gratisversjonen av YouTube har nå blitt litt bedre for brukere utenfor USA, ettersom Google aktiverer bilde-i-bilde (PiP) globalt.

Dette betyr at uansett hvilken type YouTube-konto du har, vil du snart kunne se lengre videoer (ikke musikk) i et lite vindu mens du bruker andre apper.

For å gjøre dette trenger du bare å sveipe opp eller trykke på hjemknappen for å avslutte YouTube-appen mens en video spilles av, selv om det kanskje ikke fungerer helt ennå, ettersom Google sier at PiP «rulles ut til alle brukere globalt i løpet av de kommende månedene».

En oppgradering for både iOS og Android

Funksjonen vil fungere på både iPhone og Android, men det er ikke noe nytt hvis du er i USA, ettersom selskapet allerede har rullet den ut til gratisbrukere der av en eller annen grunn.

Det betyr heller ingen endring for Premium Lite-medlemmer, som allerede hadde denne funksjonen globalt, eller for Premium-brukere, som også kunne bruke den globalt og også kan se musikk i bilde-i-bilde – noe som fortsatt er eksklusivt for Premium-kunder.

Uansett er bilde-i-bilde en potensielt veldig nyttig funksjon, så det er fint å se at Google gjør den tilgjengelig for flere gratisbrukere. Hvis bare bakgrunnsavspilling også kom til gratisbrukere, kunne vi kanskje ha kansellert Premium-abonnementet vårt helt.