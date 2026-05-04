En av de bästa funktionerna i YouTube Premium är äntligen på väg till gratisanvändare

YouTube rullar ut bild-i-bild (PiP) till gratisanvändare globalt

Detta har redan varit tillgängligt för gratisanvändare i USA, men på andra håll har man behövt vara Premium- eller Premium Lite-kund

PiP låter en fortsätta titta på videor i ett litet fönster när man lämnar YouTube-appen

Om du inte har YouTube Premium bör du kanske överväga det, då det utan tvekan är en av de bättre prenumerationstjänsterna som finns. Men gratisversionen av YouTube har nu blivit lite bättre för användare utanför USA, eftersom Google aktiverar bild-i-bild (PiP) globalt.

Det innebär att oavsett vilken typ av YouTube-konto du har kommer du snart att kunna titta på längre videor (ej musik) i ett litet fönster samtidigt som du använder andra appar.

För att göra detta behöver du bara svepa upp eller trycka på hemknappen för att lämna YouTube-appen medan en video spelas, även om det kanske inte fungerar riktigt ännu, eftersom Google uppger att PiP “rullas ut till alla användare globalt under de kommande månaderna.”

En uppgradering för både iOS och Android

Funktionen kommer att fungera på både iPhone och Android, men det är inget nytt om du befinner dig i USA, eftersom företaget av någon anledning redan har rullat ut detta till gratisanvändare där sedan tidigare.

Det innebär heller ingen förändring för Premium Lite-medlemmar, som redan haft denna funktion globalt, eller för Premium-användare, som också kunnat använda den globalt och dessutom kan titta på musik i bild-i-bild – något som fortsatt är exklusivt för Premium-kunder.

Oavsett är bild-i-bild en potentiellt väldigt användbar funktion, så det är kul att se att Google gör den tillgänglig för fler gratisanvändare. Om bara bakgrundsuppspelning också skulle komma till gratisanvändare, då hade vi kanske kunnat säga upp vår Premium-prenumeration helt och hållet.