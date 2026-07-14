Denne nye e-paper-telefonen fra Hisense har en avtagbar LCD-skjerm på baksiden

Hisense har avduket en telefon med avtakbar bakskjerm.

Frontskjermen er e-ink, og den bakre skjermen er LCD.

For øyeblikket er telefonen bare annonsert for Kina, så den blir kanskje ikke allment tilgjengelig.

Vi ser ikke mye eksperimentering innen design av mobiltelefoner lenger, så vi applauderer alltid når selskaper prøver noe nytt. Det er akkurat det Hisense har gjort med sin nye A10-telefon, ettersom denne har to skjermer – og én av dem er avtakbar.

Mer spesifikt (via GoodEreader) har denne en 6,13-tommers monokrom e-papirskjerm på forsiden (det er ikke klart om dette offisielt er en E Ink-skjerm), og en avtagbar farge-LCD-skjerm på baksiden.

Den kjører Android 16, men de fleste spesifikasjonene er ikke avslørt ennå, bortsett fra at den bruker en åttekjerners 4nm-brikke, som ifølge tipseren Experience More er en Snapdragon-brikke. Uansett betyr det at det er 4nm at dette ikke vil være en high-end-telefon, men så ville high-end-spesifikasjoner uten tvil være bortkastet på en e-papirskjerm.

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Ifølge Experience More vil den avtakbare LCD-skjermen selges separat. Dette gir mening, siden ikke alle nødvendigvis vil ha to skjermer.

Men det er en interessant idé, som potensielt gir deg fordelene med både e-papir og en konvensjonell telefonskjerm – og siden den andre skjermen er avtagbar, trenger du ikke å legge til den ekstra størrelsen eller skjørheten til den andre skjermen når du ikke vil.

Hisense A10 uten den avtagbare skjermen (Image credit: Hisense)

Gal prioritering

Men hadde det vært mer fornuftig å gjøre e-papirskjermen til den avtakbare baksiden. Tross alt er en e-papirskjerm for folk flest mer en sekundær enhet – en du kanskje bruker til å lese en bok eller spare batteri, men ikke for de fleste smarttelefonoppgaver.

Det finnes et marked for e-papirtelefoner – de som ønsker enkelhet eller mindre øyebelastning tiltrekkes av dem, og de kan bidra til å oppmuntre folk til å bruke telefonene sine mindre også, fordi det er mer friksjon der enn med en LCD- eller OLED-skjerm.

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Men de er fortsatt nisjepregede enheter, og selv om Hisense A10 på noen måter gir deg det beste fra begge verdener, kan den ende opp med å bli enda mer nisje, siden den kombinerer nisjen til en e-papirskjerm med nisjen til en enhet med to skjermer.

Så det hadde vært interessant å sett dette omvendt – å gi kjøpere en konvensjonell smarttelefon med mulighet for e-papir i tillegg. Men inntil et selskap gir oss det, har vi alltids Xteink X4 – en liten e-leser som kan festes magnetisk til baksiden av telefoner.

Problemet med denne er at den ikke kjører Android eller integreres med telefonens apper, noe som gjør den litt mer begrenset enn en ekte enhet med to skjermer ville vært. Men det er bedre enn ingenting.

Når det gjelder Hisense A10, er den foreløpig bare annonsert for Kina, så du må kanskje importere den.