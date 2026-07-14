Den här nya e-papperstelefonen från Hisense har en löstagbar LCD-skärm på baksidan – men vi hade hellre sett skärmarna ombytta

Hisense har presenterat en telefon med en löstagbar skärm på baksidan

Den främre skärmen är en e-pappersskärm, medan den bakre är en LCD-skärm

Telefonen har än så länge bara presenterats i Kina, så den lär inte bli allmänt tillgänglig

Vi ser inte särskilt mycket experimenterande inom smartphonedesign längre, så vi uppskattar alltid när tillverkare vågar testa något nytt. Det är precis vad Hisense har gjort med sin nya A10, som har två skärmar – varav den ena går att ta loss.

Mer specifikt (via GoodEreader) har telefonen en 6,13 tum stor monokrom e-pappersskärm på framsidan (det är dock oklart om den använder E Ink-teknik officiellt), samt en löstagbar LCD-skärm i färg på baksidan.

Den kör Android 16, men de flesta specifikationerna har ännu inte avslöjats. Det enda vi vet är att den använder ett åttakärnigt 4 nm-chipset, som enligt läckan Experience More kommer från Snapdragon. Att det är tillverkat med en 4 nm-process innebär dock inte nödvändigtvis att det är ett flaggskeppschip – och å andra sidan hade topprestanda sannolikt varit överflödigt med en e-pappersskärm.

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Enligt Experience More kommer den löstagbara LCD-skärmen att säljas separat. Det är logiskt, eftersom alla inte nödvändigtvis vill ha två skärmar.

Det är ändå en intressant idé som potentiellt ger dig fördelarna med både en e-pappersskärm och en traditionell telefonskärm. Eftersom den andra skärmen dessutom är löstagbar behöver du inte bära runt på extra tjocklek eller ökad ömtålighet när du inte vill använda den.

Hisense A10 utan sin avtagbara skärm (Image credit: Hisense)

Skärmarna sitter åt fel håll

Vi kan ändå inte låta bli att tänka att det hade varit mer logiskt om e-pappersskärmen i stället var den löstagbara skärmen på baksidan. För de flesta är trots allt en e-pappersskärm något man använder som ett komplement – exempelvis för att läsa böcker eller spara batteri – snarare än för de flesta vardagliga mobiluppgifter.

Det finns absolut en marknad för telefoner med e-pappersskärm. De tilltalar bland annat personer som vill ha en enklare mobilupplevelse eller minska belastningen på ögonen. Dessutom kan de hjälpa användare att minska sin skärmtid, eftersom de skapar mer friktion än en LCD- eller OLED-skärm.