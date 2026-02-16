Google sier at Android 17 «kommer snart» – her er de 5 viktigste funksjonene å glede seg til

Den første betaversjonen av Android 17 skulle egentlig slippes nå nettopp, men ble utsatt i siste liten. Årsaken til forsinkelsen er uklar, men Google fortalte 9to5Google at den fremdeles «kommer snart».

Etter det kan den endelige versjonen dukke opp en gang rundt juni, så enten vi er modige betatestere eller foretrekker feilfri programvare, trenger vi sannsynligvis ikke å vente lenge på å få tak i Android 17s nye funksjoner.

Men hvilke nye funksjoner kan vi forvente? Vi vet sannsynligvis ikke alt Android 17 vil inneholde ennå, men vi har en ganske god idé om noe av det Google jobber med. Nedenfor skal vi gå gjennom fem funksjoner som er verdt å se frem til i den neste store Android-oppdateringen.

1. Material 3 Expressive

Exempel på Material 3 Expressive. (Image credit: Google)

Man skulle kanskje tro at Material 3 Expressive ble lansert som en del av Android 16 – og det er det, men bare for Pixel-brukere. Nå ventes Material 3 Expressive å nå mange flere telefoner som en del av Android 17.

Dette er en større visuell overhaling med nye animasjoner, nye ikonformer, nye uskarphetseffekter og layoutendringer.

Siden produsenter pleier å sette sitt eget preg på Android uansett, vil vi ikke nødvendigvis få nøyaktig samme versjon som på Pixel-telefoner, men oppdateringen betyr fortsatt at mange Android-grensesnitt vil begynne å se veldig annerledes ut sammenlignet med i dag.

2. Motion Cues

Google Pixel 10 (Image credit: Philip Berne / Future)

Motion Cues er en funksjon som kan bidra til å redusere reisesyke når man bruker en Android-enhet i et kjøretøy i bevegelse. Den gjør dette ved å vise prikker på skjermen som beveger seg i forhold til telefonens bevegelse, noe som gjør det tydeligere for hjernen om telefonen beveger seg eller ikke – noe som igjen kan redusere reisesyke.

Vi vet ikke sikkert om funksjonen vil bli lansert som en del av Android 17, men Google jobber angivelig med det, og det ser ut til at Motion Cues kan bli klar i tide til denne store Android-oppdateringen.

3. Adaptive apper

Appar kan snart se bedre ut på Samsung Galaxy Z Fold 7 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

En funksjon som er spesielt forventet i Android 17 er at apper må være mer responsive på forskjellige skjermstørrelser.

Med andre ord vil utviklere ikke lenger kunne låse apper til bestemte størrelser eller retninger, noe som betyr at apper vil fylle hele skjermen på et nettbrett eller en brettbar telefon mer pålitelig i stedet for å vises i et vindu, noe som noen ganger skjer i dag.

Dette burde være en stor oppgradering for alle som for eksempel har en Samsung Galaxy Z Fold 7 eller et Android-nettbrett.

4. Jevnere kameraoverganger

Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hvis du har en Android-telefon med flere kameraer, har du kanskje lagt merke til en liten pause når du bytter mellom objektiver – det er mer merkbart på noen telefoner enn andre, men i mange tilfeller gjør det objektivbyttet langt fra smidig.

Det burde imidlertid endre seg med Android 17. Google legger til et kameragrensesnitt på proffnivå som skal gjøre overgangene mellom objektiver mye jevnere. Så hvis du for eksempel vil gå fra vidvinkel til ultravidvinkel og deretter hoppe til telefoto, burde det skje uten frysing eller forsinkelser.

5. Versatile Video Coding

Google Pixel 10 (Image credit: Philip Berne / Future)

Med Android 17 legger Google til støtte for Versatile Video Coding (VVC)-standarden. Denne standarden – også kjent som H.266 – er en videokomprimeringsmetode som lar innhold ta opp mindre lagringsplass uten å miste mye kvalitet, noe som er et stort steg opp fra den forrige HEVC-standarden (H.265).

Så hvis du filmer mye video og har slitt med å bestemme deg for mellom å spare lagringsplass eller å opprettholde den opprinnelige kvaliteten på videoene dine, bør Android 17 være løsningen.

Når det er sagt, krever funksjonen også at enheten din støtter VVC, så ikke alle Android 17-telefoner og -nettbrett vil ha dette alternativet.