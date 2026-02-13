Google säger att Android 17 ”kommer snart” – här är de 5 största funktionerna att se fram emot

Android 17:s första beta skulle ha släppts idag, men försenades i sista stund. Anledningen till förseningen är oklar, men Google har sagt till 9to5Google att den fortfarande ”kommer snart”.

Efter det kan den färdiga versionen dyka upp någon gång runt juni, så oavsett om vi är modiga betatestare eller föredrar felfri mjukvara behöver vi nog inte vänta särskilt länge på att få lägga vantarna på Android 17:s nyheter.

Men vilka nyheter kan vi förvänta oss? Vi vet förmodligen ännu inte allt Android 17 kommer att innehålla, men vi har en ganska bra bild av en del av vad Google arbetar på. Här nedanför går vi igenom fem funktioner som är värda att se fram emot i nästa stora Android-uppdatering.

1. Material 3 Expressive

Exempel på Material 3 Expressive. (Image credit: Google)

Du kanske tror att Material 3 Expressive lanserades som en del av Android 16 — och det stämmer, men bara för Pixel-användare. Nu väntas Material 3 Expressive nå betydligt fler telefoner som en del av Android 17.

Det här är en stor visuell omarbetning med nya animationer, nya ikonformer, nya oskärpeeffekter och ändringar i layouten.

Eftersom tillverkare ändå brukar sätta sin egen prägel på Android kommer vi inte nödvändigtvis få exakt samma version som på Pixel-telefoner, men uppdateringen innebär ändå att många Android-gränssnitt kommer börja se väldigt annorlunda ut jämfört med idag.

2. Motion Cues

Google Pixel 10 (Image credit: Philip Berne / Future)

Motion Cues är en funktion som kan hjälpa till att minska åksjuka när man använder en Android-enhet i ett rörligt fordon. Den gör det genom att visa prickar på skärmen som rör sig i relation till telefonens rörelse, vilket gör det tydligare för hjärnan om telefonen rör sig eller inte — något som i sin tur kan minska illamående.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Vi vet inte säkert om funktionen lanseras som en del av Android 17, men Google ska arbeta på den och det ser ut som att Motion Cues kan bli klar i tid för den här stora Android-uppdateringen.

3. Adaptiva appar

Appar kan snart se bättre ut på Samsung Galaxy Z Fold 7 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

En funktion som specifikt väntas i Android 17 är att appar måste bli mer anpassningsbara till olika skärmstorlekar.

Med andra ord kommer utvecklare inte längre kunna låsa appar till specifika storlekar eller orienteringar, vilket innebär att appar på ett mer tillförlitligt sätt fyller hela skärmen på en surfplatta eller vikbar telefon istället för att visas i ett fönster, vilket ibland sker idag.

Det här bör bli en stor uppgradering för alla som exempelvis har en Samsung Galaxy Z Fold 7 eller en Android-surfplatta.

4. Mjukare kameraväxlingar

Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Om du har en Android-telefon med flera kameror har du kanske lagt märkte till en liten paus när du växlar mellan linser – det märks mer på vissa telefoner än andra, men i många fall gör det linsbyten långt ifrån smidiga. Det bör dock förändras med Android 17.

Google lägger till kameragränssnitt på proffsnivå som ska ge betydligt mjukare övergångar mellan linser. Så om du till exempel vill gå från vidvinkel till ultravidvinkel och sedan hoppa till telefoto ska det kunna ske utan frysningar eller lagg.

5. Versatile Video Coding

Google Pixel 10 (Image credit: Philip Berne / Future)

Slutligen lägger Google med Android 17 till stöd för standarden Versatile Video Coding (VVC). Den här standarden – även känd som H.266 – är en videokomprimeringsmetod som gör att material kan ta upp mindre lagringsutrymme utan att förlora särskilt mycket kvalitet, vilket är ett stort steg framåt jämfört med den tidigare HEVC-standarden (H.265).

Så om du filmar mycket och haft svårt att välja mellan att spara lagringsutrymme eller behålla originalkvaliteten i dina videor bör Android 17 kunna vara lösningen.

Med det sagt kräver funktionen också att enheten stöder VVC, så alla Android 17-telefoner och surfplattor kommer inte att få den här möjligheten.