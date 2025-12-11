Glem Apple AirTags – det ryktes at Motorola og Xiaomi snart skal lansere Android-varianter
Dette kan være på vei.
- To nye AirTag-konkurrenter er lekket
- Enhetene er angivelig fra Xiaomi og Motorola
- Begge ventes å støtte ultrabredbåndsteknologi
Find Hub som Google utviklet for å holde oversikt over enhetene dine har blitt mye bedre de senere årene, og det ser ut til at Android-brukere snart vil få et par nye sporingsenheter å feste til eiendeler de ikke vil miste.
Først ut: Tipseren Repeater 002 har dukket opp på den kinesiske sosiale medieplattformen Weibo (via Notebookcheck), og hevder at vi snart vil få en Xiaomi Tag-enhet sammen med en ny klokke og nye trådløse ørepropper fra selskapet.
Dette ville være første gang Xiaomi har lansert en sporingsenhet av denne typen, noe som er noe overraskende – den kinesiske produsenten lager i utgangspunktet alle andre typer bærbare dingser, og selvfølgelig noen av de beste Android-telefonene på markedet.
Vi får ikke mye mer informasjon her, men sporeren ventes å støtte den overlegne og mer nøyaktige ultrabredbåndsteknologien, og kan lanseres sammen med Xiaomi 17 Ultra-telefonen fredag 26. desember.
En uppföljare till Moto Tag
Vår andre sporingslekkasje gjelder en oppfølger til den første Moto Tag: ifølge folkene hos Android Headlines, som klarte å få tak i et markedsføringsbilde av Moto Tag 2, er denne oppdaterte enheten nå på vei.
I likhet med Xiaomi-motparten vil den sannsynligvis komme med UWB-støtte, og beige og oransje fargealternativer ser ut til å være på vei, ifølge det lekkede bildet. Forbedret presisjon og knappfølbarhet forventes, samt IP67-vannmotstand.
Moto Tag 2 kan også matche Xiaomi Tag ved å lanseres sammen med en telefon. Den telefonen vil være den ryktede Motorola Moto G Stylus 2026, også vist av Android Headlines og ventes i april, mai eller juni neste år.
Så hvis du ønsker å spore tingene dine via Googles Find Hub, vil du ha flere interessante nye alternativer å velge mellom i de kommende månedene. Prisene er ennå ikke bekreftet, men Moto Tag vil selges for rundt NOK 399.
Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple.
- David NieldFreelance Contributor