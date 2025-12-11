Glem Apple AirTags – det ryktes at Motorola og Xiaomi snart skal lansere Android-varianter

Nyheter
Av Med bidrag fra publisert

Dette kan være på vei.

Apple AirTag festet til en nøkkelring.
Apple AirTag ble lansert i 2021. (Foto: Future)
  • To nye AirTag-konkurrenter er lekket
  • Enhetene er angivelig fra Xiaomi og Motorola
  • Begge ventes å støtte ultrabredbåndsteknologi

Find Hub som Google utviklet for å holde oversikt over enhetene dine har blitt mye bedre de senere årene, og det ser ut til at Android-brukere snart vil få et par nye sporingsenheter å feste til eiendeler de ikke vil miste.

Først ut: Tipseren Repeater 002 har dukket opp på den kinesiske sosiale medieplattformen Weibo (via Notebookcheck), og hevder at vi snart vil få en Xiaomi Tag-enhet sammen med en ny klokke og nye trådløse ørepropper fra selskapet.

Dette ville være første gang Xiaomi har lansert en sporingsenhet av denne typen, noe som er noe overraskende – den kinesiske produsenten lager i utgangspunktet alle andre typer bærbare dingser, og selvfølgelig noen av de beste Android-telefonene på markedet.

Vi får ikke mye mer informasjon her, men sporeren ventes å støtte den overlegne og mer nøyaktige ultrabredbåndsteknologien, og kan lanseres sammen med Xiaomi 17 Ultra-telefonen fredag ​​26. desember.

En uppföljare till Moto Tag

Moto Tag

Den opprinnelige Moto Tag dukket opp i 2024. (Image credit: Future)

Vår andre sporingslekkasje gjelder en oppfølger til den første Moto Tag: ifølge folkene hos Android Headlines, som klarte å få tak i et markedsføringsbilde av Moto Tag 2, er denne oppdaterte enheten nå på vei.

I likhet med Xiaomi-motparten vil den sannsynligvis komme med UWB-støtte, og beige og oransje fargealternativer ser ut til å være på vei, ifølge det lekkede bildet. Forbedret presisjon og knappfølbarhet forventes, samt IP67-vannmotstand.

Moto Tag 2 kan også matche Xiaomi Tag ved å lanseres sammen med en telefon. Den telefonen vil være den ryktede Motorola Moto G Stylus 2026, også vist av Android Headlines og ventes i april, mai eller juni neste år.

Så hvis du ønsker å spore tingene dine via Googles Find Hub, vil du ha flere interessante nye alternativer å velge mellom i de kommende månedene. Prisene er ennå ikke bekreftet, men Moto Tag vil selges for rundt NOK 399.

Geir Tandberg Steigan
Geir Tandberg Steigan

Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple. 

Med bidrag fra