Glöm Apple AirTags – Motorola och Xiaomi ryktas lansera Android-motsvarigheter snart

Två nya AirTag-konkurrenter har läckt

Enheterna kommer enligt uppgift från Xiaomi och Motorola

Båda väntas stödja ultrabredbandsteknik

Find Hub som Google har utvecklat för att hålla koll på dina enheter har förbättrats mycket de senaste åren, och det ser ut som att Android-användare snart får ett par nya trackers att fästa på ägodelar de inte vill tappa bort.

Först ut: läckan Repeater 002 har gått ut på den kinesiska sociala plattformen Weibo (via Notebookcheck) och hävdat att vi snart får en Xiaomi Tag-enhet tillsammans med en ny klocka och nya trådlösa earbuds från företaget.

Det vore första gången som Xiaomi lanserar en spårningsenhet av detta slag, vilket är något förvånande – den kinesiska tillverkaren gör i princip alla andra typer av portabla prylar, och förstås några av de bästa Android-telefonerna på marknaden.

Vi får inte så mycket mer information här, men trackern förväntas stödja den överlägsna och mer precisa ultrabredbandstekniken, och kan lanseras tillsammans med Xiaomi 17 Ultra-telefonen på fredagen den 26 december.

En uppföljare till Moto Tag

Den ursprungliga Moto Tag dök upp 2024. (Image credit: Future)

Vår andra trackerläcka gäller en uppföljare till den ursprungliga Moto Tag: enligt gänget på Android Headlines, som lyckats få tag på en marknadsföringsbild av Moto Tag 2, är denna uppdaterade enhet nu på väg.

Precis som Xiaomi-motsvarigheten kommer den sannolikt med UWB-stöd, och beige och orange färgalternativ verkar vara på gång enligt den läckta bilden. Förbättrad precision och knapptaktilitet förväntas, liksom IP67-vattenresistens.

Moto Tag 2 kan också matcha Xiaomi Tag genom att lanseras tillsammans med en telefon. Den telefonen skulle vara den ryktade Motorola Moto G Stylus 2026, även den visad av Android Headlines och förväntad i april, maj eller juni nästa år.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Om du vill spåra dina saker via Googles Find Hub får du alltså flera nya intressanta alternativ att välja mellan de kommande månaderna. Priser är ännu inte bekräftade, men Moto Tag säljs för runt 399 kronor.