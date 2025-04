Google hintar om en viktig uppgradering för Android Find My Device som kommer "väldigt snart"

Google gav Android Find My Device-nätverket en stor uppgradering förra året, med bättre stöd för tredjepartsspårare och möjlighet att hitta enheter offline och nu verkar det som att ytterligare en viktig uppdatering är på väg.

I en intervju med The Verge berättade Androids produktchef Angela Hsiao att stöd för ultra wide-band (UWB) teknik kommer att lanseras "väldigt snart" i Find My Device, vilket i praktiken innebär en mycket mer exakt form av spårning.

Om du använder en UWB-aktiverad enhet för att hitta en annan UWB-aktiverad enhet – som när du letar efter en AirTag med en iPhone i Apples ekosystem – får du vägledning nästan exakt till rätt plats. Du kommer att veta att den borttappade prylen är bakom soffan, inte bara någonstans i huset.

