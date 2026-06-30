Androids innebygde jordskjelvvarsel varslet 11,4 millioner mennesker før jordskjelvet i Venezuela – slik finner du funksjonen på telefonen din

Androids jordskjelvvarsler nådde 11,4 millioner mennesker i Venezuela forrige uke

Funksjonen er nå på 2,5 milliarder Android-telefoner

Hvis du er i et støttet land, burde den være aktivert som standard

Siden 2021 har Android-telefoner hatt en innebygd funksjon for jordskjelvdeteksjon. Ifølge Google kunne systemet advare 11,4 millioner mennesker i forkant av de kraftige dobbeltjordskjelvene som rammet Venezuela 24. juni.

Tallet kommer fra New York Times, som rapporterer at advarselen i noen tilfeller kom opptil to minutter før bakken begynte å riste. Ifølge Google ble de første advarslene sendt bare ni sekunder etter at jordskjelvet startet under jorden.

Systemet bruker akselerometre i Android-telefoner til å oppdage raskere og mildere seismiske bølger, kjent som p-bølger. Informasjonen anonymiseres automatisk og sendes i bakgrunnen til Google. Når nok telefoner rapporterer lignende bevegelser, sendes et varsel til Android-brukere som kan bli berørt.

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For at en telefon skal kunne brukes som jordskjelvsensor, må den være stasjonær – målinger fra telefoner i bevegelse teller ikke. Jordskjelvet må også ha en styrke på minst 4,5 for at et varsel skal sendes ut. I tettbygde områder, der det er flere Android-telefoner, kan varslene sendes raskere.

I tre amerikanske stater – California, Washington og Oregon – er Android-varslene i stedet basert på reelle seismiske data fra ShakeAlert-systemet, som drives av US Geological Survey og består av 1675 sensorer.

Slik aktiverer du jordskjelvvarsler på Android

Sikkerhetsinformasjon vises også. (Image credit: Google / Future)

Androids jordskjelvvarsler er aktivert som standard på moderne Android-telefoner. Du kan sjekke innstillingen ved å åpne Innstillinger, gå til Sikkerhet og nødsituasjoner og deretter trykke på Jordskjelvvarsler.

Du må imidlertid være i et av de 98 landene der funksjonen støttes. Sverige er ikke et land der jordskjelv er spesielt vanlige, men funksjonen kan fortsatt være verdt å vite om hvis du reiser til land der risikoen er høyere, for eksempel Japan, Italia, Hellas, Tyrkia, Indonesia eller deler av USA.

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Hvor nær du er episenteret påvirker hvilken type varsel du får. De mest alvorlige varslene kan omgå Ikke forstyrr-modus, ta over hele skjermen og spille av en høy varsellyd. Hvis svakere risting forventes, kan du få et vanlig varsel i stedet.

Google sa i fjor at Android Earthquake Alerts System hadde oppdaget over 18 000 jordskjelv over hele verden og sendt ut mer enn 2000 varsler. Funksjonen betyr at minst 2,5 milliarder mennesker har tilgang til et tidlig jordskjelvvarslingssystem, selv i land uten et statlig system.

Dette er imidlertid ikke noe du kan få på iPhone gjennom Googles apper. iOS kan imidlertid videresende offisielle myndighetsvarsler, inkludert for jordskjelv. Du finner disse ved å åpne Innstillinger, trykke på Sikkerhet og nødssituasjoner og se etter Jordskjelvvarsler, der de er tilgjengelige.

Det er uklart hvor mange dødsfall eller skader som kan ha blitt forhindret av Androids varslingssystem i jordskjelvet i Venezuela, men det ser ut til at millioner av mennesker i det minste fikk noen få sekunders forvarsel om at noe var i ferd med å skje.

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