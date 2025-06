Din Wear OS-smartklokke kan nå varsle deg om kommende jordskjelv

Androids jordskjelvvarsler kommer nå til Wear OS

Funksjonen støttes allerede på telefoner i 98 land

Inkludert i den nyeste Google Play Services-oppdateringen

Android-telefoner har kunnet advare deg om jordskjelv i årevis, noe som gir deg noen minutter til å forberede deg selv og andre – og nå kommer funksjonen endelig også til Wear OS-klokker.

I følge Googles versjonsnotater for Play Services fra juni 2025 (via Android Authority), vil du nå få «advarsler på Wear hvis et jordskjelv er forventet». Google Play Services er en separat oppdatering fra Android og burde installeres automatisk på både telefonen og smartklokken din i løpet av de neste dagene.

Dette gjør jordskjelvvarsler betydelig mer nyttige for Wear OS-brukere – spesielt de som pleier å oppbevare telefonene sine i lommene eller veskene (eller som har klokker med mobiltilkobling og lar telefonene sine ligge hjemme).

Google har ikke sagt noe mer offisielt om funksjonen ennå, men det er trygt å anta at alle smartklokker som får Wear OS-oppdateringer også vil få tilgang til varslingsfunksjonen for jordskjelv.

Slik fungerer det

Slik vises varslene på Android-telefoner. (Image credit: Google)

Vi vet ennå ikke nøyaktig hvordan dette vil fungere på de beste Android-klokkene, men vi vet hvordan det fungerer på telefoner. Google mottar data fra seismiske sensorer samt anonyme akselerometeravlesninger fra millioner av Android-telefoner.

Ventede jordskjelv med en styrke på 4,5 eller høyere vil utløse et varsel: du vil se et skjermbilde med estimert styrke og avstand til episenteret, og du kan trykke på varselet for å få mer informasjon.

Hvis det forventes kraftig risting, vil varselet ignorere alle voluminnstillinger og Ikke forstyrr-modus på telefonen din og spille av en høy lyd. Det vil også vise råd på skjermen om hvordan du best kan beskytte deg mot det kommende jordskjelvet.

Androids jordskjelvvarslingssystem er for tiden aktivt i 98 land rundt om i verden, og du kan sjekke ut listen her. På Pixel-telefoner finner du varselinnstillingene under Sikkerhet og nødsituasjoner i Innstillinger.