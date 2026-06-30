Androids inbyggda jordbävningsvarning larmade 11,4 miljoner människor före jordbävningen i Venezuela – så hittar du funktionen i din telefon

Androids jordbävningsvarningar nådde 11,4 miljoner personer i Venezuela förra veckan

Funktionen finns nu på 2,5 miljarder Android-telefoner

Om du befinner dig i ett land där funktionen stöds ska den vara aktiverad som standard

Sedan 2021 har Android-telefoner haft en inbyggd funktion för att upptäcka jordbävningar. Enligt Googles siffror kunde systemet varna 11,4 miljoner människor i förväg inför de kraftiga dubbla jordbävningar som drabbade Venezuela den 24 juni.

Siffran kommer från New York Times, som rapporterar att varningen i vissa fall kom upp till två minuter innan marken började skaka. Enligt Google skickades de första varningarna bara nio sekunder efter att jordbävningen startade under marken.

Systemet använder accelerometrarna i Android-telefoner för att upptäcka snabbare och mildare seismiska vågor, så kallade p-vågor. Informationen anonymiseras automatiskt och skickas i bakgrunden till Google. När tillräckligt många telefoner rapporterar liknande rörelser skickas en varning ut till Android-användare som kan påverkas.

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För att en telefon ska kunna användas som jordbävningssensor behöver den ligga stilla – mätningar från telefoner i rörelse räknas inte. Jordbävningen måste dessutom ha en magnitud på minst 4,5 för att en varning ska skickas ut. I tätbefolkade områden, där det finns fler Android-telefoner, kan varningarna skickas snabbare.

I tre amerikanska delstater – Kalifornien, Washington och Oregon – bygger Android-varningarna i stället på riktiga seismiska mätdata från ShakeAlert-systemet, som drivs av US Geological Survey och består av 1 675 sensorer.

Så aktiverar du jordbävningsvarningar på Android

Säkerhetsinformation visas också. (Image credit: Google / Future)

Androids jordbävningsvarningar är aktiverade som standard på moderna Android-telefoner. Du kan kontrollera inställningen genom att öppna Inställningar, gå till Säkerhet och nödsituationer och sedan trycka på Jordbävningsvarningar.

Du behöver däremot befinna dig i ett av de 98 länder där funktionen stöds. Sverige är inte ett land där jordbävningar är särskilt vanliga, men funktionen kan ändå vara värd att känna till om du reser till länder där risken är större, exempelvis Japan, Italien, Grekland, Turkiet, Indonesien eller delar av USA.

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Hur nära du befinner dig epicentrum påverkar vilken typ av varning du får. De allvarligaste varningarna kan gå igenom Stör ej-läge, ta över hela skärmen och spela upp ett högt varningsljud. Om svagare skakningar väntas kan du i stället få en vanlig avisering.

Google uppgav förra året att Android Earthquake Alerts System hade upptäckt över 18 000 jordbävningar världen över och skickat ut mer än 2 000 varningar. Funktionen innebär att minst 2,5 miljarder människor har tillgång till ett tidigt jordbävningsvarningssystem, även i länder där det saknas ett statligt system.

Det här är däremot inget du kan få på iPhone via Googles appar. iOS kan dock vidarebefordra officiella varningar från myndigheter, även för jordbävningar. Du hittar dessa genom att öppna Inställningar, trycka på Notiser och leta efter reglagen för Extreme Alerts och Severe Alerts, där de är tillgängliga.

Det är oklart hur många dödsfall eller skador som kan ha förhindrats av Androids varningssystem i samband med jordbävningen i Venezuela, men miljontals människor verkar åtminstone ha fått några sekunders förvarning om att något var på väg att hända.

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