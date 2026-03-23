Amazon jobber visstnok med å lage en ny telefon, fordi det gikk så «bra» sist gang

Amazon har angivelig planer om en ny smarttelefon

Du er tilgitt om du ikke husker Amazon Fire Phone, ettersom den ble lansert i juni 2014 og varte bare et år eller så før produksjonen opphørte og salget ble avviklet. Nå ser det ut til at Amazon ønsker seg et nytt kupp på smarttelefonmarkedet.

Ifølge Reuters er en enhet med kodenavnet «Transformer» under utvikling hos Amazon – selv om det ikke er klart fra interne kilder som har snakket med Reuters når denne telefonen kan se dagens lys eller hvor mye den kan koste.

Et av hovedfokusene for telefonen sies å være AI, som man kanskje forventer gitt at Amazon nylig har lansert sin oppgraderte Alexa+ AI-chatbot. Shoppingtjenester sies også å være sentrale for telefonen, noe som igjen ikke er en overraskelse.

Prosjektet drives tilsynelatende frem av Amazon-grunnlegger Jeff Bezos og hans ønske om å lage en allsidig, stemmestyrt digital enhet som ikke ville se malplassert ut i Star Trek – og det ser ut til at Amazon-ledere tror de kan lykkes andre gang.

En minimal andre-enhet?

Amazon-grunnlegger Jeff Bezos er visstnok fortsatt lyten på en telefon. (Image credit: Getty / Mandel Ngan)

Alle Prime-tjenestene, inkludert Prime Music og Prime Video, vil bli tett integrert i telefonen, ifølge rapporten. Det finnes også hint om at innebygd AI kan fjerne noe av avhengigheten av spesifikke apper og en tradisjonell appbutikk.

Vi vet ikke så mye mer om enheten ennå, men Reuters-rapporten antyder at dette ikke er en telefon som garantert lanseres på dette stadiet. Det er noe som tilsynelatende er under aktiv utvikling, men mye avhenger av fremtidig strategi og økonomisk ytelse.

En annen godbit antyder at den nye telefonen er inspirert av den minimalistiske Light Phone, som kan gi oss en idé om hvilken retning Amazon tenker å gå i. Kanskje dette vil være mer en sekundær enhet enn en primær telefon.

Amazon lager selvfølgelig allerede noen billige og festlige nettbrett, Kindle-lesebrett og flere smarthøyttalere. Det er ikke en komplett nykommer innen maskinvare, men å utfordre Apple, Google og Samsung er en tøff oppgave selv for et selskap av Amazons størrelse.