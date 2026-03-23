Amazon uppges arbeta på en ny telefon – eftersom det gick så "bra" förra gången

Amazon uppges planera en ny telefon

Originalet Fire Phone lanserades 2014

AI och shopping sägs stå i centrum för den nya enheten

Vi klandrar dig inte om du inte minns Amazon Fire Phone, eftersom den lanserades i juni 2014 och bara fanns kvar i ungefär ett år innan produktionen stoppades och försäljningen lades ned. Nu verkar det dock som att Amazon vill ge sig in på telefonmarknaden igen.

Enligt Reuters utvecklas en enhet med kodnamnet “Transformer” hos Amazon, men det är oklart från de interna källorna när telefonen kan komma att lanseras eller vad den kan komma att kosta.

Ett av de största fokusområdena för telefonen sägs vara AI, vilket inte är särskilt förvånande med tanke på att Amazon nyligen lanserat sin uppgraderade AI-chattbot Alexa+. Shoppingtjänster sägs också stå i centrum för enheten, vilket inte heller är särskilt överraskande.

Projektet drivs enligt uppgift av Amazons grundare Jeff Bezos och hans ambition att skapa en mångsidig, röststyrd digital enhet som inte skulle se malplacerad ut i Star Trek och det verkar som att Amazons chefer tror att de kan lyckas bättre den här gången.

En mer minimalistisk andra enhet?

Amazons grundare Jeff Bezos är tydligen fortfarande intresserad av att göra en telefon. (Image credit: Getty / Mandel Ngan)

Alla Prime-tjänster, inklusive Prime Music och Prime Video, skulle integreras tätt i telefonen, enligt rapporten. Det finns också indikationer på att AI ombord kan minska behovet av specifika appar och en traditionell appbutik.

Vi vet inte mycket mer om enheten ännu, men Reuters rapport antyder att det här inte är en telefon som garanterat kommer att lanseras i nuläget. Den utvecklas aktivt, enligt uppgifterna, men mycket beror på framtida strategi och ekonomiska resultat.

En annan detalj antyder att den nya telefonen inspirerats av den minimalistiska Light Phone, vilket kan ge oss en fingervisning om vilken riktning Amazon överväger. Kanske blir detta mer en sekundär enhet än en primär telefon.

Amazon tillverkar redan prisvärda surfplattor, Kindle-läsplattor och flera smarthögtalare. Företaget är alltså inte helt nytt inom hårdvara, men att utmana Apple, Google och Samsung är en tuff uppgift även för ett företag i Amazons storlek.