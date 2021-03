Xiaomis nye Redmi Note 10-serie ser ut til å bli vanskelig kost for Motorola Moto G

Det har vært blest rundt smarttelefoner fra Xiaomi i det siste, lanseringen av Mi 11 gikk av stabelen for en snau måned siden og i dag er tiden inne for nye Redmi Note 10 – en rimelig modell som prismessig konkurrerer med folkefavorittene i Moto G-serien.



Med den nye modellserien får vi fire forskjellige telefoner: Redmi Note 10, Note 10 Pro, Note 10S og Note 10 5G.



Nøyaktig hvilke av de fire modellene vi får se i Norge er uklart per nå, men norske nettbutikker solgte alle variantene av Note 9, så det er ikke umulig at samtlige i Note 10-sortimentet snart er å finne her til lands.

Vi har ikke de norske prisene på disse telefonene riktig ennå, og vi har ikke hatt modellene i hende, så vi vet ikke hvordan disse vil være i bruk kontra for eksempel fjorårsmodellene, men vi forventer at prisene vil være noe tilsvarende Redmi 9-serien – hvilket vil si nokså billige, gitt spesifikasjonene.



Apropos spesifikasjonene, så kan disse telefonene vise seg å bli harde konkurrenter for Moto G10 og G30, to modeller fra en av Xiaomis største konkurrenter i dette segmentet, nemlig Motorola. Redmi Note 10 Pro, på sin side, kan vise seg å bli hakket for heftig for billigsegmentet, og plasserer seg mer som en flaggskip-utfordrer. Vi kan starte i den enden.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Når butikkene får den på lager vil Xiaomi Redmi Note 10 Pro antageligvis være den billigste smarttelefonen med et kamera på 108 MP på markedet (anbefalt utsalgspris er 279 dollar). Du leste rett, dette er en billigtelefon med en bildesensor som tar rotta på det meste når det gjelder oppløsning, for øvrig den samme vi har sett i en rekke flaggskiptelefoner av langt dyrere art. Med på lasset får man også et ultravidvinkelkamera på 8 MP, et telemakro på 5 MP, en dybdesensor på 2 MP og et selfiekamera på 16 MP.



Telefonen har en AMOLED-skjerm som måler 6,67 tommer, denne har en såkalt FHD+-oppløsning og 120 Hz oppdateringsfrekvens, hvilket også er ganske imponerende, gitt (den forventede) prisen. Selfiekameraet ligger for øvrig plassert i et lite midtstilt hull øverst i skjermen.



Av innganger og utganger får man en USB-C, en minijackutgang samt en kantplassert fingeravtrykkleser. Utifra bildene vi har sett av telefonen ser den ut til å sitte relativt lavt på den ene siden av telefonen, men vi må teste den for å finne ut om plasseringen vil by på problemer.



For å drive herligheten har Xiaomi bygget inn et røslig batteri på 5020 mAh i modellen, et forfriskende stort batteri, som kan gjenopplives i en fei med hurtiglading på 33 W. Til forskjell fra andre billige telefoner er hurtigladeren inkludert i esken.



Når det gjelder spesifikasjoner får man en Snapdragon 732G-prosessor, som plasserer seg omlag midt på treet, og kun støtter 4G-teknologi. Man får modellen enten med 6 GB eller 8 GB RAM og 64 GB eller 128 GB lagringsplass.

Xiaomi Redmi Note 10S

I den nye Redmi-serien er det mange om beinet i konkurransen om å være billigst, Redmi Note 10S er en av tre modeller som ligger svært nære hverandre i pris (de andre to er grunnmodellen Redmi Note 10 og Redmi Note 5G, som begge lanseres til 199 amerikanske dollar – norsk pris er fortsatt ikke tilgjengelig.)



Telefonen har en AMOLED-skjerm på 6,43 tommer, FHD+-oppløsning og en oppdateringsfrekvens på 60 Hz. På samme måte i Note Pro får man her med minijackutgang, USB-C-port og en fingeravtrykkleser på siden av telefonen. Dette er den minste telefonen i serien, men likevel den eneste av de rimeligste modellene som har AMOLED-skjerm, så dette kan være et røverkjøp for alle som liker å bruke mobilen med én hånd.



Den største forskjellen mellom S og Pro er størrelsen på hovedkameraet. Her får man 64 MP istedenfor 108 MP, sammen med et ultravidvinkelkamera på 8 MP, en dybdesensor på 2 MP og et makrokamera på 2 MP. På fremsiden sitter det et selfiekamera på 13 MP.



På innsiden finner man en MediaTek Helio G95-prosessor, en midtsjiktsprosessor som klarte seg relativt greit når vi testet den i Realme 7, og av minne og lagringsplass kan man velge mellom 6 GB eller 8 GB RAM og mellom 64 GB og 128 GB lagringsplass.



Ladehastigheten på denne rimeligere modellen er også på 33 W og batteristørrelsen er 5000 mAh. Siden skjermen er såpass liten og batteriet er nær sagt på samme størrelsen som i Pro-modellen kan vi se for oss at denne kan klare seg litt lenger uten lader enn storebror i familien – hvis prosessoren er like strømgjerrig.

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Man får ikke mye heder og ære for å gjette hva salgsargumentet for Redmi Note 10 5G er – dette er den eneste telefonen i den nye serien som støtter 5G, så om du er ute etter å kople deg på det voksende nestegenerasjonsnettet har man ikke noe annet valg enn å gå for denne modellen.



5G-støtten får man takket være MediaTek Dimensity 700-prosessoren, resten av innmaten ligner svært på den man finner i de andre modellene. Man har valget mellom enten 4 GB eller 6 GB RAM og 64 GB eller 128 GB lagring.



En annen ting som skiller Note 10 5G fra Note 10S er skjermen. Her får man en større LCD-skjerm på 6,5 tommer, dog med samme FHD+-oppløsning, men med en kjappere oppdateringsfrekvens på 90 Hz. Man bytter potensielt en litt lavere bildekvalitet mot mer flyt.



Hovedkameraet er på 48 MP, man får også et makrokamera på 2 MP og en dybdesensor på 2 MP, men ingen ultravidvinkel. På fremsiden sitter det et selfiekamera på 8 MP.



Batteriet er, i likhet med det i Note 10S, på 5000 mAh, men støtter kun lading på 18 W. Merkelig nok får man med en lader på 22,5 W i esken. Spesifikasjonene tatt i betraktning er dette en relativt lavtytende og rimelig modell (199 dollar), og kan hevde seg i kategorien «billigste 5G-telefon».

Xiaomi Redmi Note 10

Grunnmodellen i serien legger seg om ovennevnt svært nære Note 10S og Note 10 5G i pris, også denne skal gå for 199 dollar, og byttehandelen som gjøres kontra de to nærliggende modellen er mangel på støtte for 5G samt et litt mindre imponerende hovedkamera.



Istedenfor MediaTek velger Xiaomi her å gå for en helt ny, men likevel litt mer tradisjonell Snapdragon 678, en prosessor antageligvis kommer til å være å finne i mang en midtsjiktsmodell i 2021. På samme måte som i de øvrige modellen får man her valget mellom 4 GB og 6 GB RAM og 64 GB og 128 GB lagring.



Dimensjonene er de samme både på skjerm og chassis som i Note 10S, og også her får man en AMOLED med FHD+-oppløsning, så om man er fan av AMOLED, så er det verdt å merke seg prisen. Dette er mye skjerm for pengene.



Hovedkameraet i grunnmodellen er på 48 MP, man får et ultravidvinkelkamera på 8 MP, et makro på 2 MP og en dybdesensor på 2 MP.



Batteriet byr heller ikke på store overraskelser, og legger seg på samme 5000 mAh som i Note 10 5G og Note 10S. Her får man heldigvis også med hurtiglading på 33 W, så om ikke 5G eller et litt heftigere hovedkamera frister, så er det med grunnmodellen man får den mest komplette pakken, om man vil holde seg i det aller billigste segmentet.