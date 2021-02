Motorola lanserer to nye billigmobiler – spydspissene i en stor forandring i Moto G-serien

Motorola har nå presentert sin nye Moto G-smarttelefoner, og siden modellen følger Moto G9-serien heter de nye variantene (ikke overraskende) Moto G10 – men, bi litt, hva er det som har blitt med på lasset denne gangen? Moto G30?



Motorola har med andre ord to nye smarttelefoner, Moto G10 og Moto G30, og som navnene tilsier så er det noe helt nytt som er på gang i denne serien.

Motorola forandrer i år navnestrukturen på Moto G-serien. 2021-generasjonen av de rimelige smarttelefonene bruker med andre ord ikke samme tall gjennom hele sortimentet, men kommer heller til å rangeres på et større spekter mellom 10 og, antageligvis, 100. Det sistnevnte har dog ikke ennå blitt bekreftet.

Moto G10 er med andre ord grunnmodellen i det nye sortimentet fra selskapet, mens G30 ligger noen hakk over når det gjelder spesifikasjoner og pris (samtidig som det er snakk om ganske lignende telefoner.) Det er sannsynlig at vi snart kommer til å bli introdusert for flere telefoner, som eksempelvis en G20 og høyere (G50, G80, G100 og høyere er alle gode kandidater.)



Telefonentusiaster vil huske at Samsung gjorde noe lignende med Galaxy A-serien i 2019, da de hoppet fra A9 til et helt nytt system som gikk fra Galaxy S10 til Galaxy A90. Hver påfølgende generasjon la til 1 til tittelen, med andre ord ble A20-oppfølgeren hetende A21, og så videre. Det er dog uklart om Motorola kommer til å følge i sørkoreanernes eksakte fotspor.

Moto G30 (Image credit: Motorola / TechRadar)

Moto G10 og G30

Moto G10 og Moto G30 er på mange måter like – det er kjekt at Motorola viste frem de to telefonene sammen, slik at det blir litt enklere å sammenligne. Som du kan se av bildet på starten av artikkelen, så ser de også svært like ut.



Begge telefonene har en skjerm på 6,5 tommer med en oppløsning på 1600 x 720 og et tåreformet skjermhakk som inneholder frontkameraet. Moto G10 har en oppdateringsfrekvens på 60 Hz, mens Moto G30 har 90 Hz.

Begge telefonene har fingeravtrykklesere på baksiden, fysiske knapper for å mane frem Google Assistant og batterier på 5000 mAh, noe som burde gjøre at man ikke trenger å lade i tide og utide – med Moto G10 får man en lader på 10 watt, mens storebror G30 får en lader på 20 watt.



På baksiden av begge telefonene finner man fire kameraer, hvor tre av disse er de samme på både G10 og G30: et ultravidvinkelkamera på 8 MP, en dybdesensor på 2 MP og et makrokamera på 2 MP. Hovedkameraet på Moto G10 er på 48 MP, mens Moto G30 får et på 64 MP.

En annen stor forskjell mellom de to, rent bortsett fra hovedkameraet, finner man i innmaten: Moto G10 har en Snapdragon 460-prosessor som har 4 GB RAM å boltre seg på, mens lagringskapasiteten er på enten 64 GB eller 128 GB. Moto G30 får den litt kraftigere prosessoren Snapdragon 662 sammen med enten 4 GB RAM og 64 GB lagring eller 6 GB RAM og 128 GB lagring. Begge telefonene støtter 4G, noe som skiller de ut – siden de fleste nye telefoner nå for tiden er 5G-klare.

Vi har priser på begge telefonene, men det er for øyeblikket kun i euro. Vi regner med at dette kan gi en god pekepinn på hvor mye de to modellene kommer til å koste i Norge, men det er likevel verdt å belage seg på en litt høyere pris her til lands. Moto G10 og G30 skal koste henholdsvis €149 og €179 (omlag 1500 kroner og 1800 kroner med dagens kurs) – noe som vil si at begge modellene er ganske så rimelige modeller som rent prismessig konkurrerer godt med Motos foregående G-modeller.



Telefonene skal lanseres umiddelbart i en rekke europeiske land, mens resten av verden skal få modellene i de følgende ukene. Vi kommer til å teste både Moto G10 og G30 – samt andre interessante enheter i den nye serien – slik at du får vite om Motorolas seneste er verdt pengene.