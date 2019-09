Xiaomi forbereder fire telefoner med Samsungs 108 MP-sensor

Xiaomi jobber med så mange som fire telefoner som skal få en 108 MP kamerasensor på baksiden. Samsung annonserte at de skal slippe denne sensoren for en drøy måned siden – en sensor som setter ny rekord når det kommer til antall piksler i et mobilkamera – og Xiaomi har også tidligere annonsert at de har en Mi-telefon på vei med en slik sensor.

Nå har imidlertid folk hos XDA Developers oppdaget bevis som indikerer at Xiaomi jobber med fire ulike telefoner som får Samsungs ISOCELL Bright HMX 108 MP sensor.

Xiaomi-telefoner med 108 MP-kamera

Ved å studere koden til Gallery-appen som hører til MIUI-grensesnittet til Xiaomi, har de avslørt at den skal støtte den komplette bildeoppløsningen til denne sensoren, men denne støtten legges bare til i fire telefoner foreløpig.

Disse telefonene har kodenavnene tucana, draco, umi og cmi, og det er ventet at dette blir de første telefonene som blir utstyrt med dette kameraet.

Tidligere har ikke galleri-appene støttet zooming inn til full oppløsning, men dette endret seg i forbindelse med at det ble innført 48 MP-sensorer i en del telefoner. På bakgrunn av dette må vi kunne anta at støtte for 108 MP i galleri-appen er et tegn på at telefonene også skal utstyres med en slik oppløsning.

Vi kan også legge til at XDA Developers mener at Mi Mix 4 ikke blir blant de fire telefonene, selv om det tidligere har gått rykter om at denne telefonene skal utstyres med denne sensoren og en Snapdragon 855+. Vi vet heller ikke om de fire telefonene hører til Xiaomis Mi-serie eller Redmi-serie.

Vi følger utviklingen rundt telefoner med 108 MP-kamera tett fremover, men det er nok sannsynlig at vi må vente til sluttet av året før vi får se dem ute i det fri.