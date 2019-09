Xiaomi förbereder fyra mobiler med Samsungs kamerasensor på 108 MP

Xiaomi utvecklar så många som fyra mobiler med 108 MP-kameror på baksidan, efter att Samsung tillkännagivit sin sensor med ett enormt antal megapixlar under förra månaden. Då hade Xiaomi redan avslöjat att en Mi-märkt mobil med just den kamerasensorn var under utveckling.

Nu har XDA hittat bevis som tyder på att Xiaomi håller på att förbereda fyra mobiler som kommer att använda Samsungs ISOCELL Bright HMX 108 MP-sensor.

Xiaomi-mobiler med 108 MP-kameror

XDA Developers har upptäckt att MIUI Gallery-appen nu kommer att stödja visning av bilder i full upplösning från 108 MP-sensorn. De noterar dock att stödet endast läggs till för fyra mobiler för tillfället.

Dessa mobiler har fått kodnamnet tucana, draco, umi och cmi och förväntas vara de första mobilerna av sitt slag att ha stöd för en 108 MP-kamera på baksidan.

Tidigare tillät galleri-appen inte mobiler att zooma in och visa bilden i en full upplösning. Detta förändrades när 48 MP-kameror kom in i bilden och samtidigt introducerade möjligheten att zooma in.

På samma sätt läggs nu stöd till för att visa bilderna i en full upplösning på mobiler som har en 108 MP-kamera.

XDA Developers hävdar även i sin rapport att de "tror" att Mi Mix 4 inte är en av de fyra mobilerna som är under utveckling. Det har dock gått rykten tidigare om att Mi Mix 4 kommer att få en kamera på 108 megapixel och ett Snapdragon 855+. Vi vet för närvarande inte om dessa fyra mobiler kommer att läggas till i Xiaomis Mi-serie eller Redmi-serie.

Vi kommer att hålla ett öga på eventuella mobiler under utveckling som kan komma att få 108 MP-kameror, men det verkar åtminstone som att vi kommer att bli tvungna att vänta till slutet av året innan vi får en närmare titt på någon av dessa mobiler.