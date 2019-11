Xiaomi, in arrivo quattro smartphone con sensore Samsung da 108MP

Xiaomi starebbe sviluppando ben 4 smartphone con fotocamera da 108MP, grazie al relativo sensore Samsung annunciato qualche tempo fa. L'azienda cinese aveva già parlato di uno smartphone Mi con questo sensore, ma pare proprio che ce ne siano altro.

La notizia arriva dai membri di XDA, che hanno trovato informazioni secondo cui Xiaomi è al lavoro su quattro smartphone dotati del sensore Samsung ISOCELL Bright HMX da 108 MP.

Xiaomi, smartphone da 108 MP

Usando strumenti di reverse engineering, gli sviluppatori di XDA hanno scoperto che l'applicazione Galleria della MIUI ora include la possibilità di visualizzare fotografie da 108 MP. Gli stessi sviluppatori notano però che la massima risoluzione, per il momento, è disponibile su quattro modelli in particolare.

Questi smartphone sono indicati con dei nomi in codice: tucana, draco, umi e cmi. Dovrebbero essere i primi modelli con fotocamera posteriore da 108MP.

Ragionevolmente, le nuove funzioni dell'App Galleria saranno dedicate a smartphone dotati appunto del sensore in questione.

Allo stesso tempo, il report nega implicitamente che uno di questi quattro modelli sia il Mi Mix 4, come alcuni avevano suggerito in precedenza. Non sappiamo, a questo punto, quali di questi smartphone faranno parte della linea Xiaomi e quali saranno dei Redmi.